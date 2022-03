Saudi-Arabien lädt zur virtuellen Roadshow

Neben einer Netzwerkveranstaltung, wo individuelle Termine mit den Partnern vereinbart werden können, erfahren Interessierte am Vormittag bei den sogenannte Content Sessions mehr über das Land, das Produkt und die Zusammenarbeit mit STA.

Virtuelle Reise durch Saudi-Arabien

Da Saudi-Arabien seine Präsenz als globales Reiseziel weiter ausbaut, wird die Einbindung der internationalen Tourismusbranche ein wichtiger Faktor sein, um das Bewusstsein für Saudi-Arabien, die authentische Heimat Arabiens, zu schärfen und die Konversion im Einklang mit der Strategie und Mission von STA zu fördern. Die virtuelle Roadshow bietet deshalb Reiseveranstaltern aus aller Welt eine Plattform, um direkt mit STA-Vertretern in Kontakt zu treten und in persönlichen Gesprächen Beziehungen zu lokalen Anbietern aus den Bereichen Hotels, Fluggesellschaften, DMC und Reiseziele aufzubauen. Zudem erfahren Teilnehmer auch mehr über die lokale Geschichte aus dem Königreich und über die Visionen der saudischen Tourismusbehörde.

Am ersten Tag führt das Team von STA bei der Session „Welcome IN the heart of Saudi“ dabei durch die aufregende Geschichte und einzigartigen Orte des Königreichs. Danach gibt es noch eine Fragerunde. Bei der Session „Explore YOUR opportunities with us“ gibt das Team einen faszinierenden Einblick in alle Möglichkeiten, die Saudi-Arabien zu bieten hat und wie sie Reisepartner unterstützen können, um ihr Angebot zu erweitern. Um sich selbst ein Bild des faszinierenden Landes machen zu können, werden unter allen Teilnehmern vier Reisen nach Saudi-Arabien verlost. (red)

Datum: 14.-15. März 2022

Uhrzeit: 11-19:30 Uhr

Anmeldung erfolgt HIER