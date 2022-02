Peakwork: Direkte NDC-Anbindung zu Emirates

Emirates ist bereits langjähriger Partner von Peakwork und war eine der ersten Fluggesellschaften, die sich vor rund zehn Jahren dem Peakwork-Netzwerk angeschlossen hat. Nun hat Peakwork die Anbindung an die NDC-API abgeschlossen, die es B2B-Partnern von Emirates ermöglicht, einfach und direkt auf die umfangreichen Flugangebote und weitere Services der Fluggesellschaft zuzugreifen.

"Die neue NDC-Anbindung bereichert das Peakwork-Flugportfolio mit Top-Angeboten und bietet große Chancen für alle Peakwork-Reiseveranstalter. In Zeiten, in denen Urlauber nach flexiblen Reiseangeboten und sicheren Veranstalterpaketen suchen, sind wir stolz darauf, diese große Fluggesellschaft direkt anzubinden und unseren Kunden damit einen echten Mehrwert zu bieten", so Manuel Saballus, Vice President Commercial bei Peakwork.