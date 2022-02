Sab-reisen präsentiert Sommersaison-Katalog 2022

Der neue sab-reisen Katalog "Reisen 2022" bietet eine vielfältige Busreisepalette: von den beliebten bis zu fünftägigen Kurz- und Sternfahrten, über die neuen 6- und 8-tägigen Busbadereisen nach Kroatien zu attraktiven Zielen in der Kvarner Bucht, bis hin zu den Top-Rundreisen von 6 bis 10 Tagen, dem "best of sab"-Produkt, mit optimal durchdachten Routen, ausgesuchten Hotels und versierten eigenen Reiseleitungen.

Integriert im 172-starken Katalog sind auch die beliebten, wöchentlichen Bäderbusse am Tag unter der Marke "maresol", wieder an die Obere Adria und nach Istrien sowie neu nach Opatija und Rabac.

"Unsere Reisen sind Urlaube, wo das gemütliche Erleben von Land und Leuten, Küche, Keller und Kultur mit viel guter Laune am Programm steht", so sab-Veranstalter-Chef Carl Raml. Absolute Top-Highlights seien dabei die neuen 10-tägigen „Grand Tour“ Rundreisen durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich sowie Südschweden und Südnorwegen mit vielen inkludierten Leistungen, wie Raml hervorhebt.

Service: sab-Komfort plus. & CO2-Kompensation

Mit dem sab-Komfort plus Angebot erhalten Kunden zusätzliche Freiheiten. Neu dabei: bei allen mehrtägigen Busreisen in der sabtours-BUSiness Class ab 1. Mai 2022 (ausgenommen maresol) können Kunden einen 'Garantierten freien Nebensitzplatz' für noch mehr Bewegungsfreiheit und Abstand buchen. Die Kosten betragen bei 2-Tage-Reisen 20 EUR p.P. und für jeden weiteren Reisetag zusätzlich 5 EUR p.P.

Neben dem Einsatz modernster, kraftstoffsparender Busmotoren wird bereits seit dem vorigen Jahr bei allen Reisen der CO2 Ausstoß mit Klimaschutzprojekten der BOKU kompensiert.

Nähere Infos unter: www.sab-reisen.at (red)