Rhomberg: Frühling im "Feriendorf Zum Störrischen Esel" genießen

Besonders im Mai und Juni zeigt sich Korsika von seiner sonnigen Seite. Während die Temperaturen langsam hinaufklettern, verwandelt sich Korsika in ein wundervolles Blütenmeer. Es ist die ideale Reisezeit sowohl für Ruhesuchende, als auch für Aktivurlauber.

Bequeme Anreise ins Feriendorf

Mit den Rhomberg –Charterflügen ab Wien, Graz, Salzburg, Memmingen und St. Gallen-Altenrhein, gelangt man jeden Sonntag von Mai bis Oktober schnell und bequem nach Korsika. Nach kurzer Fluganreise und Transfer ist man schon mitten drin in der bezaubernden Balagne, eine der attraktivsten und schönsten Regionen Korsikas. So startet der Urlaub bereits bei der Einreise. Der 70.000 m² große, blühende Naturpark des Feriendorfes befindet sich im Grünen, nur ein paar Gehminuten vom idyllischen Hafenstädtchen Calvi entfernt. Ein einladender, flach abfallender, Badestrand befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Sich verwöhnen lassen

Das Feriendorf verwöhnt mit internationalen, korsischen oder mediterranen Buffets. Hier kann man die köstlichen Speisen im familienfreundlichen Restaurant oder auf einer der zahlreichen Terrassen im Freien genießen. Nach dem Essen gibt es an der Bar einen exotischen Cocktail oder Unterhaltung von korsischen Sängern, klassische Musikabende oder kunterbunte Bühnenshows.

In die Pedale treten

Das Feriendorf verfügt über einen hauseigenen Radverleih mit gut gewarteten Mountainbikes, Tourenrädern und E-Bikes. Im Rahmen des umfangreichen Aktivprogramms werden Radtouren in kleinen Gruppen durch die schönsten Landschaften, zu idyllischen Bergdörfern oder entlang der traumhaften Küste angeboten. Ein unvergessliches Erlebnis.

Rucksack packen und loswandern

Korsika gilt als absolutes Wanderparadies. Neben hochalpinen Landschaften und den „Korsischen Dolomiten“ finden sich dort traumhafte Wanderwege durch Weinberge und Kastanienwälder, Zitrus- und Olivenhaine. Die ausgebildeten Begleiter führen die Wanderfreunde durch atemberaubende Landschaften, entlang alter Eselswege bis hinauf auf Korsikas Berge.

Durch Gassen bummeln

Das Feriendorf hat eine vielseitige Palette an Bus-, Bahn-, und Bootsausflügen zusammengestellt. Man kann mit den Korsika-Profis durch lebhafte Örtchen spazieren, in das authentische Inselleben eintauchen oder die Insel auf eigene Faust erkunden.

Jetzt sicher und ohne Risiko buchen

Wer bis spätestens 28. Februar 2022 seinen Rhomberg-Traumurlaub 2022 bucht, hat maximale Buchungsflexibilität und größtmögliche Sicherheit und kann bis 30 Tage vor Anreise ohne Angaben von Gründen kostenlos umbuchen oder stornieren. Gültig nur auf Pauschalreisen in Verbindung mit den Rhomberg-Charterflügen. Zusätzlich profitieren Gäste von den attraktiven Frühbucherpreisen und genießen länger Vorfreude!

Mehr dazu hier: www.rhomberg-reisen.com/reisen

Rhomberg Reisen – Der Spezialist für besondere Reiseziele