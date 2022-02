Aldiana-Vertriebsevents: Fortsetzung nach toller Resonanz

Wie gut die virtuellen Veranstaltungen mit insgesamt 2.641 TeilnehmerInnen angekommen sind, beweist auch der erstmalige Gewinn eines Globus Awards. In der Rubrik „Bester Reisebüro-Service Hotels 2021“ belegte Aldiana als bester Clubreiseanbieter den dritten Platz.

„Es freut mich riesig, dass die Ideen, die aus unserem Workshop ‚#wir sind Aldiana’ im Februar letzten Jahres entstanden sind, so toll von unseren VertriebspartnerInnen angenommen wurden und wir es dadurch unter die Top 3 geschafft haben“, sagt Stefanie Brandes; Managing Director Aldiana.

Beliebte Fun-Events

Auf viel positive Resonanz bei den VertriebspartnerInnen stießen neben den informativen Webinaren auch die neuen Fun-Events, die der Clubreiseveranstalter seit vergangenem Jahr anbietet. Ob Live Cooking oder Fitness-Kurse – der Clubanbieter ist Vorreiter bei dieser Art digitaler Veranstaltungen für ReisebüromitarbeiterInnen. „Wir haben diese Events kreiert, um unseren Partnern gerade in dieser für uns alle so herausfordernden Zeit etwas Freude und Spaß zu bereiten. Diese Art von Entertainment und Gemeinsamkeit steht für Aldiana“, so Brandes.

Fortsetzung folgt

Das Angebot aus spannenden Webinaren und unterhaltsamen Events wird in diesem Jahr fortgesetzt. Bei einem 30-minütigen Speck-weg-Workout am 18. Jänner wurde bereits etwas für die Figur getan. Das beliebte Live Cooking-Event mit Corporate F&B Manager Sebastian Hauschild, das ursprünglich am 27. Jänner stattfinden sollte, musste krankheitsbedingt auf den 10. Februar verschoben werden. Ab Mitte Februar heißt es dann wieder Bühne frei für die Live-Talks mit News aus erster Hand von den Aldiana-ClubchefInnen.

Den Auftakt zur Online-Offensive bildeten 2021 die fünf Inside Talks mit dem Aldiana-Vertriebsteam und die acht Live Talks mit den Clubchefs, an denen insgesamt 1.270 VertriebspartnerInnen teilnahmen. Ebenfalls vom Vertrieb sehr gut angenommen wurde die Online-Schulungen „Social Media leicht gemacht“. 770 TeilnehmerInnen ließen sich von den Marketingexperten von Hein & Kollegen Tricks verraten, wie sie für mehr Traffic auf ihren eigenen Kanälen sorgen können. Wie groß das Interesse an Informationen und Neuigkeiten von Aldiana im stationären Vertrieb ist, wurde auch bei der Webinar-Reihe „News & Highlights“ deutlich, an der 180 ReisebüromitarbeiterInnen teilnahmen. (red)