ASI Reisen: Spendenplattform für noch nachhaltigere Reiseerlebnisse

Um die lokale Wertschöpfung und Wertschätzung in den Zielgebieten noch weiter zu erhöhen, launcht die Plattform für nachhaltige Aktiv- und Erlebnisreisen nun unter www.asi.at/org eine eigene Spendenplattform. Diese soll auch dabei helfen, die vielfach durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich angeschlagenen Organisationen und Communities zu unterstützen.

100% der Spenden kommen an

ASI Reisen übernimmt dabei sämtliche Kosten der Plattform, genauso wie alle Kosten, welche mit der Transaktion verbunden sind. „Wir garantieren, dass 100% der Spende auch wirklich vor Ort ankommt. Für diese Transparenz und für die Sensibilität bei unseren Reisenden werden wir zukünftig auch vermehrt Projekte in unsere Reiseverläufe integrieren“, so Ambros Gasser, CEO von ASI Reisen.



Im Anschluss an eine Reise erhalten ASI Gäste außerdem eine „Give something back“ E-mail, in der das Unternehmen auf spannende Projekte im bereisten Gebiet hinweist. Darüber hinaus erhalten Kunden eine offizielle Spendenbescheinigung.

Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie

Das Familienunternehmen verfolgt seit der Gründung 1963 eine stringente Nachhaltigkeitsstrategie. So ist es das Ziel den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dazu berechnet das Unternehmen transparent den CO2 Ausstoß seiner Reisen und reduziert diesen durch Maßnahmen wie den Verzicht auf Inlandsflüge. Alle übrigen Emissionen inkl. der internationalen Flüge werden von ASI Reisen kompensiert. Ein weiteres Ziel ist die Steigerung der lokalen Wertschöpfung. Auch dazu berechnet das Unternehmen transparent den Anteil des Reisepreises, welcher im Zielgebiet bleibt und stellt diesen, genauso wie die eigene Marge, auf der Website dar. (red)