Marco Polo: Neues Programm von Young Line Travel

Reisende zwischen 20 und 35 Jahren haben die Wahl zwischen Winterabenteuer in Finnland oder auf Island – Hundeschlittenfahrt und Gletscherwanderung inklusive – oder Sonne tanken bei Rundreisen in Mexiko, Kuba oder auf Sri Lanka oder in Mexiko.

Frühsommer in Griechenland

Auf der zehntägigen Reise „Griechenland – zu Besuch bei den Göttern“ wartet in Athen packendes Großstadtflair auf die Urlauber. Der Marco Polo Scout ist ein Insider und kennt nicht nur die Highlights, sondern auch die angesagten Bars und Restaurants. Auf dem Peloponnes geht es zu einer Ouzo-Brennerei, zum BBQ auf eine einsame Insel und zwei Nächte in ein Badehotel bei Kalamata. Weitere Höhepunkte: eine Wanderung zur Festung Palamidi, ein Abstecher nach Olympia und zum Orakel von Delphi. Die zehntägige Reise ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Drei-Sterne-Hotels mit Frühstück und der Begleitung durch den Deutsch sprechenden Marco Polo Scout ab 1.099 EUR buchbar. Durch CO2e-Kompensation aller Flüge, Bus- und Bahnfahrten sowie der Hotelunterkunft inklusive Verpflegung sind Marco Polo Reisen besonders klimaschonend.

