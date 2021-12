FH Wien erhält Veganista/The LaLa Take-Away Restaurant

Local Heroes starten am Airport durch: Auf über 50m² Fläche wird Österreichs erstes kombiniertes Veganista/The LaLa Take-Away Restaurant im künftig neugestalteten Terminal 2 eröffnen. Flugreisende kommen damit bald in den Genuss von hochwertigem, veganem Eis, sowie veganem und gesundem Essen mit Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Eine entsprechende Vereinbarung wurde vor kurzem zwischen dem Flughafen Wien und dem Betreiber-Geschwisterduo Cecilia Havmöller und Susanna Paller unterzeichnet.

Neues Lokal ab Sommer 2022

„Mit Veganista und The LaLa holen wir heimische Top-Qualität an Bord. Die Power-Schwestern Cecilia Havmöller und Susanna Paller verleihen der Plaza im künftig neugestalteten Terminal 2 nicht nur junges, urbanes und dynamisches Flair, sondern gehen mit ihrem Angebot auch perfekt auf die Bedürfnisse unserer Reisenden ein. Erstmals fertigt eine Gastronomieeinrichtung am Airport Speisen aus regionalen Bio-Produkten, vegan, nach Halal-Kriterien und koscher an. Auch der Fokus auf Nachhaltigkeit passt gut in unser Konzept. Wir freuen uns sehr, wenn voraussichtlich mit dem Beginn des Sommerflugplans 2022 der Terminal 2 wieder in Betrieb geht und Passagiere die hochwertigen Speisen von Veganista und The LaLa genießen können“ so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Pandemiebedingt ist der Terminal 2 derzeit noch geschlossen – die Eröffnung der neuen Gastronomieeinrichtung wird mit der Inbetriebnahme des neugestalteten Terminal 2 voraussichtlich mit Sommerflugplan 2022 erfolgen. Angeboten werden ab dann zu 100% vegane Speisen, gefertigt aus regionalen Bio-Zutaten, frei von künstlichen Zusatzstoffen, verpackt ohne Plastik. (red)