Dänischer Ferienflieger in Klagenfurt gelandet

Am 2. August 2025 landete erstmals ein Urlaubsflieger der dänischen Airline Alsie Express am Flughafen Klagenfurt. Die neue Verbindung wird im August jeweils samstags bedient und erfolgt in Kooperation mit dem dänischen Reiseveranstalter Gislev Rejser. Eingesetzt wird eine ATR 72-500 mit 64 Sitzplätzen und markanter schwarzer Lackierung.

Die Flüge bringen Urlaubsgäste aus Sonderborg nach Kärnten. Die Region wird von Gislev Rejser mit einem umfangreichen Informationsangebot beworben – darunter Reisetipps, Ausflugsziele und Empfehlungen für die Alpe-Adria-Region.

Wichtiger Impuls für den Kärntner Tourismus

Für den Flughafen Klagenfurt ist die Verbindung ein bedeutender Schritt im internationalen Incoming-Verkehr. „Diese neuen Flüge aus Skandinavien sind für uns und den heimischen Tourismus ein wichtiger Meilenstein“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens. Mit dem Ausbau solcher Kooperationen wolle man gezielt neue Märkte erschließen. Wildt: „Jetzt gilt es, diese Chancen aktiv zu nutzen – das Potenzial ist groß, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.“ (red)