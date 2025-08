Einladung zum ÖRV-Herbstkongress in Friaul-Julisch-Venetien

Der ÖRV-Herbstkongress 2025 steht unter dem Motto „GRENZENLOS“ und führt die TeilnehmerInnen von Triest über die Europäische Kulturhauptstadt 2025 Nova Gorica/Gorizia bis zur UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Cividale del Friuli. Als Referent für die Keynote konnte Univ.-Prof. DDr. Michael Lehofer gewonnen werden. Im Mittelpunkt des Herbstkongresses steht – wie gewohnt – das aktive Erleben der Gastgeberregion.

„Mit großer Freude dürfen wir bekanntgeben, dass der ÖRV-Herbstkongress 2025 unter dem Motto GRENZENLOS stattfinden wird – ermöglicht durch die wertvolle Unterstützung von PromoTurismoFVG und ENIT. Als Gastgeberregion wurde das facettenreiche Friaul-Julisch Venetien gewählt, mit besonderem Fokus auf die Europäische Kulturhauptstadt Nova Gorica/Gorizia“, so ÖRV-Präsidentin Eva Buzzi in der offiziellen Einladung.

Noch sind Plätze frei

Sowohl das Kongressmotto als auch das von ENIT und PromoTurismoFVG organisierte Rahmenprogramm versprechen spannende Einblicke und inspirierende Begegnungen. Für alle, die sich bislang noch nicht angemeldet haben, hat Eva Buzzi gute Nachrichten: „Noch sind einige Plätze für die Kongressreise frei – wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.“

Nachhaltig unterwegs: TeilnehmerInnen werden eingeladen, die vergünstigte Anreise mit dem ÖBB Railjet in der 1. Klasse zu nutzen – ein komfortabler und umweltschonender Weg, um Teil des Kongresses zu werden.

Anmeldung & Programm

Das detaillierte Programm finden Interessierte in der Datei anbei. Anmeldung sind bis 29. August 2025 über das Formular auf www.oerv.at möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 70 Personen beschränkt; es gilt das Prinzip first come, first serve. (red)