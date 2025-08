ÖAMTC: Tipps für Last-Minute-Reisen

Kurzentschlossene Reisende profitieren derzeit von einem breiten Angebot an Last-Minute-Reisen. Besonders bei Pauschalreisen sind kurzfristige Buchungen oft günstiger – vorausgesetzt, man zeigt sich offen bei Reiseziel, Abreisedatum und Unterkunftsart. „Gerade heuer gibt es wieder mehr Last-Minute-Angebote als in den vergangenen Jahren“, so Thomas Oppenheim, Leiter der ÖAMTC-Reisebüros. „Wird ein passendes Angebot gefunden, sollte man rasch buchen – diese Angebote sind meist nur zeitlich begrenzt verfügbar.“

Worauf Kurzentschlossene achten sollten

Flexibel bleiben: Wer ein wirkliches Schnäppchen ergattern will, muss hinsichtlich Urlaubsdestination, Reisezeit und Unterbringungsart flexibel sein. "Je flexibler man ist, desto wahrscheinlicher findet man auch ein gutes Last-Minute-Angebot. Bei lang ersehnten Reisen an eine bestimmte Destination, sollte man aber unbedingt auf frühes Buchen setzen und nicht auf kurzfristige Angebote hoffen", so Oppenheim.

Restplätze für Alleinreisende besonders attraktiv: Viele Last-Minute-Angebote bestehen aus einzelnen, übrig gebliebenen Sitzplätzen oder Hotelzimmern – oft fehlen schlicht die Kapazitäten für Paare, Familien oder Gruppen. "Gerade Alleinreisende profitieren hier besonders, denn sie passen leichter in bestehende Restplatzkontingente und sind häufig auch zeitlich wie destinationstechnisch flexibler", erklärt Oppenheim. "Diese Spontaneität erhöht die Chance, ein wirklich günstiges Angebot zu ergattern."

Antizyklisch reisen und untypische Destinationen wählen: Bekanntermaßen ist die Nebensaison nicht nur ruhiger, sondern auch günstiger als die Hauptsaison. Sparen kann man aber auch, indem man Flüge unter der Woche oder zu untypischen Zeiten wie spätnachts oder frühmorgens wählt. Abseits davon beeinflusst die Destination den Preis: Orte, die nicht auf der Liste der Top-Reiseziele stehen, können oft günstigere Last-Minute-Optionen anbieten.

Preise und Leistungen vergleichen: "Verschiedene Angebote zu vergleichen, kann sich durchaus lohnen. Wichtig ist, dass man sich nicht nur den Preis, sondern vor allem das Gesamtpaket anschaut – z. B. ob bei Flugreisen Gepäck extra bezahlt werden muss oder welche Leistungen im Hotel inkludiert sind", weiß der ÖAMTC-Experte. Beim Angebotsvergleich sollte man sich zudem über die Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen informieren – auch spontane Pläne können sich unerwartet ändern.

Gute Angebote schnell buchen: "Wer sparen will, muss schnell sein – attraktive Schnäppchen sind oft nur kurzfristig verfügbar und schnell vergriffen. Wer ein passendes Angebot findet, sollte daher möglichst schnell zugreifen", rät Oppenheim. Wer nichts verpassen möchte, kann sich außerdem für Angebots-Alerts anmelden und wird automatisch über aktuelle Deals informiert.

Mehrwert für Clubmitglieder

Neben klassischen und Last-Minute-Angeboten bieten die ÖAMTC-Reisebüros auch exklusive Clubvorteile: Dazu zählen unter anderem Rabatte auf Mietwagen, günstige Parkplatztickets an Flughäfen oder maßgeschneiderte Reiseversicherungen.

Das ÖAMTC Reise-Service unterstützt Clubmitglieder umfassend – von der Vorbereitung bis zur Rückkehr. Verfügbare Services reichen vom kostenlosen Reise-Infoset über länderspezifische Infos und Checklisten bis zur „Meine Reise“-App.

Weitere Informationen und aktuelle Angebote unter: www.oeamtc.at/reisen (red)