Travelife-Zertifizierung für Eurohike

Wandern ist eine der ursprünglichsten Formen des Reisens und zugleich eine der umweltfreundlichsten. Eurohike bietet seit über 20 Jahren ein Rundum-Paket für seine Gäste: mit verlässlichem Gepäcktransfer, persönlicher Betreuung vor Ort, umfassenden Reiseunterlagen, sorgfältig ausgewählten Unterkünften und praktischer Navigationsapp. Die Palette der Aktiverlebnisse ist groß: von Alpenüberquerungen, Aktivreisen auf Inseln und entlang von Küsten über Wanderreisen mit Hund bis hin zur Auszeit mit der ganzen Familie.

Jahrelange nachhaltige Weiterentwicklung

Eurohike habe seine umweltbewusste Grundgesinnung über die Jahre hin konsequent ausgebaut und weiterentwickelt. Mit Travelife, einem international führenden Nachhaltigkeitsprogramm im Tourismus, sei dafür ein kompetenter Partner gefunden worden. Zur Zertifizierung hätte ein umfangreicher Kriterienkatalog erfüllt werden müssen– mit insgesamt 261 Anforderungen quer durch alle Unternehmensbereiche: Einkauf, Mobilität, Energie, Kommunikation, Personalmanagement, Lieferketten, Kundenservice und mehr. Was sich auf dem Papier nüchtern lese, sei bei Eurohike zu einem lebendigen Gemeinschaftsprojekt geworden, weit mehr als eine zu erfüllende Checkliste. Ein internes, bereichsübergreifendes Team aus Nachhaltigkeitsbotschaftern sei eingesetzt worden, so der Spezialist in einer Aussendung. Auch die Schwesternmarke Eurobike Radreisen wurde nach den Kriterien von Travelife zertifiziert. Damit würden beide Marken ein starkes gemeinsames Zeichen für nachhaltiges Reisen setzen.

Nicht bloß ein Marketing-Schlagwort

„Nachhaltigkeit darf nicht bloß zu einem Marketing-Schlagwort verkommen, sondern muss im Alltag spürbar und inspirierend gelebt werden“, betont Geschäftsführerin Verena Sonnenberg. Die umgesetzten Nachhaltigkeits-Initiativen würden zu noch umweltschonenderen Wanderreisen beitragen und den Arbeitsalltag des gesamten Teams in der Zentrale in Obertrum und den Stationen vor Ort in Europa bereichern. Konkretes Beispiel: Durch die praktische Eurohike on Tour-App können gedruckte Reiseunterlagen vollständig ersetzt werden. „Unsere Gäste haben damit nicht nur einen digitalen Reisebegleiter zur einfacheren Navigation zur Hand – wir sparen zugleich wertvolle Ressourcen und schonen die Umwelt“, freut sich Geschäftsführer Thomas Schmid.

Fortlaufender Prozess

Für Eurofun Touristik sei Nachhaltigkeit kein abgeschlossenes Projekt oder kurzfristiges Ziel, sondern ein fortlaufender Prozess und kontinuierlicher Weg: eine gemeinsame, stetige, verantwortungsvolle Reise in eine bessere Zukunft, mit einer Vielzahl an einzelnen Initiativen - von Umweltschutz- und Energiesparmaßnahmen über Emissions-Management bis zum Verbraucherschutz. Bereits jetzt seien zahlreiche weitere Vorhaben in Planung, darunter der Ausbau der E-Mobilität für Gepäcktransfers und Transporte, heißt es in der Presseaussendung weiter.(red)