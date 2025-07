Robinson: Eventvielfalt in weltweit 26 Clubs

Ob Motivationstraining, kreatives Schreiben oder ganzheitliche Gesundheitsformate: Die Events würden Raum für Bewegung und persönliche Entfaltung schaffen. Die Clubmarke spricht damit gezielt aktive, kreative und sinnsuchende Reisende an, schreibt Robinson in einer Presseaussendung.

Individuelle Impulse statt Alltagsroutine

„Unsere Gäste suchen zunehmend nach Urlaubsangeboten, die über klassische Erholung hinausgehen – sie wollen aktiv sein, sich fordern und gleichzeitig etwas Neues erleben“, sagt Dirk Stresing, Head of Events bei Robinson. „Deshalb setzen wir auf bewährte sportliche Formate, die wir gezielt mit neuen Ansätzen ergänzen – etwa in den Bereichen Fitness, mentale Stärke und Kreativität. So entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das Spaß macht, motiviert und den Urlaub zu einer rundum aktiven und bereichernden Zeit macht.“

Highlights im Spätsommer 2025

Im Robinson Sarigerme Park in der Türkei erwarten Gäste im Spätsommer 2025 gleich zwei Eventformate: Vom 15. bis 29. August findet an zwei aufeinanderfolgenden Terminen das Motivationstraining „Pass auf, was du denkst!“ mit Frank Wilde statt. In dieser intensiven Woche vermittelt der erfahrene Trainer alltagstaugliche Techniken für mentale Stärke, Resilienz und klare Zielsetzung.

Vom 12. bis 19. September lädt Bestsellerautorin und „Donna“-Kolumnistin Lucinde Hutzenlaub zur „Textwerkstatt“ ein – einem Schreibworkshop für alle, die ihre eigene Stimme finden und kreative Texte entwickeln wollen.

Eventformate für Körper und Geist

Beim „SAFS Fitness- & Party-Festival“ vom 12. bis 19. September im Robinson Ierapetra auf Kreta verschmelzen energiegeladene Workouts mit ausgelassener Partystimmung. Das sportliche Spektrum reicht von Yoga und Pilates über Dance und Step Masterclasses bis zu Kraft- und Ausdauersessions. Abgerundet wird das Programm durch abendliche Motto-Partys und Sundowner mit Live-DJs.

Ruhiger, aber nicht weniger wirkungsvoll geht es vom 14. September bis 1. Oktober im Robinson Apulia in Italien zu: Beim Format „Autogenes Training mit Klangschalen“ erleben Teilnehmende unter Anleitung von Daniela Frier Entspannung durch die Kombination von autogenem Training und beruhigenden Klangschwingungen.

Ganzheitlich wird es schließlich vom 10. bis 17. Oktober bei den „Ayurlife Days“ im Robinson Çamyuva an der Türkischen Riviera: Hier trifft ayurvedische Lehre auf modernen Lifestyle – mit einem Programm aus Yoga, Body & Mind, Gesundheitsförderung und ayurvedischen Rezepten.

Alle Robinson Events auf einen Blick

Die genannten Eventwochen sind Teil eines Eventprogramms, das in den weltweit 26 Robinson Clubs für besondere Urlaubsmomente sorgen soll – von sportlichen Highlights über kreative Workshops bis hin zu inspirierenden Persönlichkeitsformaten, heißt es weiter. Alle aktuellen Eventwochen und Termine finden Interessierte unter: www.robinson.com/de/de/aktivitaeten/entertainment/events/ (red)