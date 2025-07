Viel Neues in den Beachcomber Resorts & Hotels

Aber nicht nur an der Hardware werde gearbeitet, auch für die Motivation der Mitarbeitenden werde viel getan: gerade präsentierte die Gruppe seinen neuen Corporate-Song „Viv nou valer“ mit eigenem Musikvideo, komplett intern produziert von den „Artisans“, wie die MitarbeiterInnen bei Beachcomber genannt werden. Dieses Projekt feiere Teamgeist, Leadership und die geteilten Werte Respekt, Zusammenhalt, Weiterentwicklung sowie Exzellenz – Werte, die die Gruppe auszeichnen würden, so die Hotelgruppe in der Presseaussendung.

Royal Palm Beachcomber Luxury: Neues Kids-Club-Erlebnis

Der Kids Club im Royal Palm Beachcomber Luxury wurde komplett neugestaltet und bietet nun eine inspirierende Dschungel-Atmosphäre für die jungen Gäste. Das erweiterte Programm umfasst kreative Workshops, Sportarten wie Bogenschießen und Volleyball sowie den besonderen „Be Local“-Workshop, der Kindern mauritische Kultur näherbringt. Darüber hinaus wartet ein noch vielseitigeres Aktivitätsprogramm auf die Gäste, das Entspannung, Sport und Geselligkeit verbindet: Chakra- und Achtsamkeitsmeditation, Wellnessangebote wie Aqua-Aerobic und Sunset-Yoga, Schnorcheln, Paddle-Touren, Volleyball- und Bocciaturniere sowie Jazzabende.

Dinarobin Beachcomber: Neue Küche & all-Inclusive

Das Dinarobin Beachcomber, das beim TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2025 als eines der weltweit besten Hotels ausgezeichnet wurde, verfügt seit November 2024 nun auch über ein All-Inclusive-Angebot - inklusive täglicher Greenfee am Paradis Golf Club. Passend zum Restaurantangebot auf der Le Morne Halbinsel eröffnet im Oktober ein neues, modernes indische Restaurant namens „Rangoli“.

Paradis Beachcomber: Night Paddle Erlebnis

Das Paradis Beachcomber bietet neu eine exklusive Abendaktivität: Night Paddle. Nach einer kurzen Einweisung werden Gäste sicher von einem Begleitboot geführt, um bei Sonnenuntergang auf dem Wasser von La Pointe zum La Ravanne Restaurant zu paddeln.

Victoria Beachcomber: Nachhaltige Modernisierung

Rund um den Pool lädt jetzt der „Tuk Tuk Aperol Spritz Corner“ zum entspannten Verweilen ein, während die Pinky Bar mit neuer Einrichtung und freundlicher Atmosphäre ein beliebter Treffpunkt bleibt. Die Aufwertung der Zimmer wird bis Anfang August abgeschlossen sein und sorgt mit dem neuen Room Energy Management System (REMS) für mehr Komfort und Nachhaltigkeit. Zudem wurde das Fitnesscenter modernisiert und mit neuem TechnoGym-Equipment ausgestattet.

Mauricia Beachcomber: Kurze Schließung und frischer Look

Vom 7. bis 21. September 2025 bleibt das Mauricia Beachcomber für Renovierungsarbeiten geschlossen. Im Oktober dürfen sich Gäste auf einen neugestalteten Eingangsbereich mit moderner Einrichtung, warmen Farbtönen und einem gemütlichen Empfangsbereich freuen.

Shandrani & Trou aux Biches Beachcomber: umfangreiche Renovierungen

Das Shandrani Beachcomber ist aktuell geschlossen und öffnet im Oktober 2025 nach umfangreichen Renovierungen wieder seine Türen. Im Zuge der Wiedereröffnung werden neue Zimmer, ein Adults-only-Bereich sowie neue gastronomische Angebote vorgestellt. Und auch für das Trou aux Biches Beachcomber sind im kommenden Jahr, von 15. Mai bis 15. Oktober 2026, Renovierungsarbeiten geplant, die die Erneuerung aller Zimmer, die Neugestaltung der Oasis-Area mit Bar und Restaurant sowie die Überarbeitung der Beachcomber Boutique beinhalten. (red)