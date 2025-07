Sanierungen: Verzögerungen im italienischen Bahnnetz

Auf vielen Strecken kommt es zu deutlichen Fahrzeitverlängerungen, warnen die italienischen Staatsbahnen. So wird beispielsweise eine Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa zwischen Rom und Mailand vom 11. bis zum 17. August rund fünf Stunden dauern, zwei Stunden mehr als bisher.

Über 1.000 Baustellen

„Aktuell sind im Schnitt 1.200 Baustellen täglich aktiv - davon etwa 500 für Wartungsarbeiten und rund 700 für neue Bauprojekte. Eine derart hohe Zahl an Baustellen auf dem italienischen Schienennetz gab es noch nie", sagte der Vorstandsvorsitzende der italienischen Staatsbahnen FS, Stefano Antonio Donnarumma, laut Medienangaben.

Die Entscheidung, die meisten dieser Arbeiten ausgerechnet im Hochsommer vorzunehmen, sei bewusst getroffen worden, erklärte der Bahnchef. Zwar sei es die Hauptreisezeit für den Urlaub, doch gleichzeitig verringere sich in diesen Wochen die Zahl der PendlerInnen, da Schulen geschlossen und viele ArbeitnehmerInnen im Urlaub sind. Trotz der Einschränkungen wollen die Staatsbahnen sicherstellen, dass das Zugangebot ausreichend bleibt.

Streckensperren und Einschränkungen

Die Hochgeschwindigkeitslinie Florenz-Rom wird vom 11. bis 22. August im Abschnitt Orvieto Süd-Chiusi Nord für umfangreiche Wartungsarbeiten an der Infrastruktur gesperrt. Die Strecke Verona-Vicenza bleibt vom 5. bis 25. August gesperrt. Grund sind die Arbeiten am neuen Hochgeschwindigkeitsabschnitt und am Bahnhofsbereich von Vicenza. Zwischen Genua und Mailand kommt es wegen Bauarbeiten an der Po-Brücke bei Bressana Bottarone (Pavia) bis zum 28. September zu erheblichen Einschränkungen. Intercity-Züge müssen über Piacenza umgeleitet werden, was die Reisezeit um bis zu eine Stunde verlängert.

Auch die Brennerstrecke ist betroffen

Auch viele Regionalstrecken sind betroffen. So wird beispielsweise die Brennerstrecke zwischen Brixen und Steinach am Brenner vom 12. bis 18. August wegen Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten unterbrochen. Auf der Strecke Rom-Neapel kommt es im Abschnitt Ciampino-Colleferro zu Einschränkungen - dort wird die Infrastruktur an die Anforderungen des Güterverkehrs angepasst.

Die Staatsbahnen betonten, dass diese Beeinträchtigungen unvermeidlich seien, doch werde der Bahnverkehr weiterhin gewährleistet. Die Buchungssysteme von Trenitalia und Italo seien an die geänderten Fahrpläne angepasst worden, sodass Reisende bereits beim Ticketkauf über veränderte Fahrtzeiten informiert würden. (APA / red)