S-E-T-T: Transfers jetzt weltweit buchbar

Reiseprofis würden nun aus einem umfassenden Angebot an Shared-, Private-, Shuttle- und VIP-Transfers wählen können – und das in mehr als 700 Reisezielen in über 200 Ländern. Zusatzoptionen wie Extra-Gepäck oder barrierefreie Mobilität seien ebenfalls verfügbar. Mit dieser neuen Funktion baue der S-E-T-T Hub seine Position als zentrale All-in-One-Plattform für die Touristik weiter aus, so das Technologieunternehmen in der Presseaussendung

Übersicht der Funktionen

Über 2,2 Mio. Hotels weltweit, ergänzt durch Touren & Aktivitäten

Zugang zu mehr als 50.000 Sporttickets für internationale Top-Events

Direkte Anbindung an über 35.000 Hotels mit Sofortverfügbarkeit und exklusiven B2B-Raten

„Wir bringen mit dem S-E-T-T Hub Angebot und Nachfrage auf einer digitalen Plattform zusammen – einfach, effizient und zum Nettopreis. Die Integration von Transfers war der nächste logische Schritt“, so Oliver Riefler, Gründer und CEO. (red)