Passolution und AIDA Cruises erweitern Partnerschaft

AIDA sei der erste Kunde, der die neu entwickelte Funktion „Datenkonfiguration“ nutze. Mit der Funktion ermögliche Passolution es seinen KundInnen, Einreiseinformationen selbstständig anzupassen und zu pflegen. AIDA erhalte damit die Möglichkeit, datenbasiert und individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kreuzfahrtrouten einzugehen. Die Einreisebestimmungen würden nun flexibel an spezifische Zielgebiete, Schiffsrouten oder Sonderregelungen angepasst werden können –das direkt durch das AIDA-Team über eine intuitive Benutzeroberfläche, so das Technologie-Unternehmen.

Konsequente Weiterentwicklung

„Unsere Vision ist es, Reiseanbietern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Prozesse noch effizienter und kundenorientierter gestalten können“, erklärt Dennis Zimon, Geschäftsführer der Passolution GmbH. „Mit AIDA haben wir einen starken Partner, der diese Vision teilt und aktiv mitgestaltet.“

Die Datenkonfiguration sei ein weiterer Schritt in der konsequenten Weiterentwicklung der Passolution-Plattform, die sich auf aktuelle, automatisierte und verlässliche Reiseinformationen spezialisiert habe. Die Funktion sei in enger Abstimmung mit AIDA konzipiert und umgesetzt worden, wodurch praxisnahe Anforderungen direkt in die Entwicklung einfließen hätten können. Mit der neuen Lösung setze Passolution ein starkes Signal für die Zukunft digitaler Reiseinformationen – flexibel, skalierbar und nah am Kunden, heißt es abschließend. (red)