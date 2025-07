Explora Journeys: Festliche Routen

Die festlichen Routen der EXPLORA I und EXPLORA II zu faszinierenden Zielen wie Charlotte Amalie, der charmanten Hauptstadt von St. Thomas – ideal für Marktbesuche und historische Erkundungstouren. In Terre-de-Haut erwartet die Gäste ein idyllisches Dorf mit Bougainvillea-gesäumten Gassen und pastellfarbenen Häusern. Bridgetown vereint koloniale Architektur, lebendige Straßen und karibische Rum-Kultur mit entspannter Strandatmosphäre. Fort-de-France (Martinique) lockt mit französischem Flair und Boulangerien an begrünten Boulevards, während Basseterre (St. Kitts und Nevis) mit georgianischen Gassen, Vulkanwanderungen und Kajaktouren am Riff begeistert. Jeder Hafen bietet eine einzigartige Mischung aus Natur, Kultur und Entdeckungen.

Festliche Atmosphäre an Bord

An Bord werden die Tage von festlichen Menüs und Galadinners geprägt sein, ergänzt durch stimmungsvolle Rituale wie das Verzieren von Lebkuchenhäusern. Die Abende haben mit magischen Sonnenuntergängen, Live-Musik, "Mixology"-Kursen und Filmabenden unter freiem Himmel Potenzial für unvergessliche Momente.

Die Routen im Überblick

Thanksgiving

Reisezeitraum: Donnerstag, 27. November bis Freitag, 5. Dezember (8 Nächte) Route: Miami nach San Juan über Charlotte Amalie, St. Thomas, Amerikanische Jungferninseln, Terre-de-Haut, Les Saintes, Guadeloupe, Bridgetown, Barbados, Fort-de-France, Martinique und Basseterre, St. Kitts und Nevis EXPLORA II Reisezeitraum: Dienstag, 11. November bis Freitag, 28. November (17 Nächte) Route: Barcelona, Spanien nach Miami über Tanger, Marokko, Las Palmas de Gran Canaria, Kanarische Inseln, Spanien, sechs Nächte Atlantiküberquerung, Bridgetown, Barbados, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, St. John’s, Antigua und Barbuda und Charlotte Amalie, St. Thomas, Amerikanische Jungferninseln

Weihnachten

Reisezeitraum: Sonntag, 21. Dezember bis Montag, 29. Dezember (8 Nächte) Route: Bridgetown, Barbados nach Miami über Scarborough, Tobago, Trinidad und Tobago, Fort-de-France, Martinique, St. John’s, Antigua und Barbuda, Philipsburg, Sint Maarten und Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln EXPLORA II Reisezeitraum: Montag, 22. Dezember bis Montag, 29. Dezember (7 Nächte) Route: Miami nach San Juan über Ocean Cay, Bahamas, Charlotte Amalie, St. Thomas, Amerikanische Jungferninseln, Spanish Town, Virgin Gorda, Britische Jungferninseln und Marigot, Saint Martin, Französische Antillen

Silvester