Etihad Airways erhält ersten Airbus A321LR

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt: „Heute ist ein besonderer Tag für Etihad. Erstmals bringen wir Widebody-Luxus auf ein Narrowbody-Flugzeug und können so unser Premium-Erlebnis auf noch mehr Destinationen ausweiten. Unsere Gäste erwarten in jeder Klasse höchste Qualität – diesen Anspruch erfüllen wir nun auch auf Kurz- und Mittelstrecken."

Neue Maßstäbe im Narrowbody-Segment

Der A321LR (long range) ist in drei Klassen konfiguriert und biete erstmals auf einem Narrowbody-Flugzeug Etihads First Suites – private Kabinen mit Schiebetüren, wie man sie sonst nur von Langstrecken-Widebodies kenne. Mit nur zwei exklusiven First Suites an Bord würden die Gäste ultimativen Luxus mit Lie-Flat-Betten und 20-Zoll-4K-Bildschirmen erleben. Die Business Class mit 14 Sitzen biete Widebody-Standard in einer 1-1-Anordnung: Alle Sitze sind nach vorne ausgerichtete Fensterplätze, haben direkten Gangzugang und verfügen über Lie-Flat-Funktion. In der Economy würden 144 komfortable Sitze für großzügigen Platz und hohen Komfort genießen. Die Passagiere würden 13,3-Zoll-4K-Touchscreens, USB-Anschlüsse und Bluetooth-Konnektivität genießen, vergrößerte Gepäckfächer deutlich mehr Stauraum als herkömmliche Narrowbody-Flugzeuge bieten, so Etihad Airways in der Aussendung.

Highspeed-Internet an Bord

Ein besonderes Highlight des Etihad A321LR sei das leistungsstarke WLAN von Viasat, das Geschwindigkeiten von bis zu mehreren hundert Mbps liefert. Passagiere würden während des gesamten Fluges störungsfrei streamen, spielen und surfen können. Die Internetverbindung stehe, wo dies gestattet ist, von Gate zu Gate zur Verfügung. Der WiFi-Service auf Asien-Strecken werde schrittweise eingeführt und stehe ab September 2025 zur Verfügung.

Wachstumskurs fortgesetzt

Der neue A321LR unterstütze Etihads dynamische Expansion: Die Airline hat im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie bereits 27 neue Routen in einem Jahr gestartet oder angekündigt. Das neue Flugzeug nimmt am 1. August 2025 den Linienbetrieb auf – zunächst zwischen Abu Dhabi und Phuket. Danach folgen die Destinationen Algier, Bangkok, Chiang Mai, Kopenhagen, Düsseldorf, Kolkata, Krabi, Krakau, Medan, Mailand, Paris, Phnom Penh, Tunis und Zürich.

Die A321LR-Auslieferung sei Teil von Etihads „Journey 2030"-Vision und stärke Abu Dhabis Rolle als globales Luftfahrt-Drehkreuz. Neun weitere A321LR-Maschinen werden noch 2025 ausgeliefert und sollen das ambitionierte Ziel unterstützen, bis 2030 jährlich 38 Mio. Passagiere zu befördern, schreibt die Airline in einer Presseaussendung. (red)