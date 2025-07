Österreichische Luftfahrt verzeichnet leichtes Plus

„Das Passagierwachstum der letzten Jahre setzt sich auch im 1. Halbjahr 2025 fort. Die Urlaubssaison hat sehr erfolgsversprechend begonnen und wir erwarten an allen Flughäfen einen reibungslosen Ablauf mit sehr guten Passagierzahlen für die Sommermonate“, hält Mag. Norbert Draskovits, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) und Geschäftsführer des Linz Airport, fest.

„Der Sommer zeigt: Unsere Flughäfen sind Rückgrat der Mobilität und unverzichtbar für Tourismus und Wirtschaft. Eine kürzliche Befragung bestätigt das – 78 % der Passagiere vergeben Bestnoten für Österreichs Flughäfen, 40 % reisen aus dem Ausland an. Um diese Stärke zu sichern, braucht es faire Rahmenbedingungen, gezielte Investitionen und eine bessere Anbindung der Regionen“, unterstreicht Mag. Julian Jäger, Vizepräsident der AÖV und Vorstand der Flughafen Wien AG.

Rund 16,9 Mio. Passagiere an Österreichs Verkehrsflughäfen

Insgesamt wurden an allen sechs Verkehrsflughäfen Österreichs (Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien) 16.858.726 Passagiere von Jänner bis Juni 2025 gezählt, das sind um 2,3% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr hat im H1/2025 mit 134.066 Starts und Landungen um 3,3% gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Das Frachtaufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr mit 3,0% auf 181.132 Tonnen im ersten Halbjahr 2025.

Passagierentwicklung der sechs Verkehrsflughäfen

Auf dem Flughafen Wien stieg die Anzahl der Passagiere von Jänner bis Juni 2025 auf 14.736.470 (+2,4% gegenüber 2024). Am Flughafen Klagenfurt legte das Passagieraufkommen um 27,8% auf 78.593 Flugreisende zu. Der Flughafen Innsbruck verzeichnete 630.546 Passagiere in H1/2025 (+2,1%). Am Flughafen Linz stieg das Passagieraufkommen um 61,5% auf 110.678 Passagiere. Am Flughafen Graz lag das Passagieraufkommen bei 366.292 Flugreisenden (-1,9%) und am Flughafen Salzburg bei 936.147 (-3,6%).

Zuwächse bei den Flugbewegungen

Insgesamt lag die Zahl der Starts und Landungen an den österreichischen Verkehrsflughäfen im ersten Halbjahr 2025 bei 134.066 Bewegungen (+3,3% gegenüber H1/2024). In Wien stieg die Zahl der Starts und Landungen im Vergleich zum Vorjahr um 3,0% auf 112.956, in Salzburg um 1,0% auf 7.868 und am Flughafen Graz um 3,1% auf 4.902 Bewegungen. Am Flughafen Innsbruck lag die Zahl der Flugbewegungen bei 5.121 (-0,2%), am Flughafen Linz bei 2.254 (+47,7%) und am Flughafen Klagenfurt bei 965 (+22,0%) Starts und Landungen. (red)