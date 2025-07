AUA verbessert Frühstücksservice auf der Langstrecke

Diese ausgewählten Elemente des Frühstücks werden den Gästen zusätzlich zu den Basisbestandteilen auf ihrem Tray eingestellt. Die Fluggäste genießen damit noch mehr Individualität bei ihrer Auswahl und ein noch persönlicheres Serviceerlebnis an Bord ihres Austrian Airlines Langstreckenfluges.

Mehr rot-weiß-rote Spirituosen

Darüber hinaus hat die neue Menükarte eine weitere sehr erfreuliche Neuerung gebracht: Rot-weiß-rot ist bei Austrian Airlines ab jetzt nämlich auch die Herkunft einiger Spirits in der Business Class. Hier wurden bisherige internationale Anbieter von Spirituosen gegen jene von österreichischen Herstellern ausgetauscht. Konkret gab es folgende Änderungen: Der neue Gin an Bord ist der „Gin X1“ und stammt von Wolfgang Achs Apetlon aus dem Burgenland. Als Kräuterlikör steht nun der bekannte Kärntner „Gurktaler“ zur Verfügung. Whisky-LiebhaberInnen kommen mit dem „Roggenhof Whisky Single Malt“ von der Waldviertel Destillerie Haider auf ihre Kosten. Wer einen Schokoladenlikör genießen möchte, kann zum „Mozart Likör“ aus Salzburg greifen. Für alle Vodka-Fans gibt es neu den „Ignaz Vodka“ aus Lustenau. Weiter an Bord bleiben international beliebte Highlights. Der Portwein wurde außerdem durch einen heimischen Dessertwein ersetzt. Apropos Weine: Die stammen ausschließlich von österreichischen Herstellern.

Alkoholfreie Drinks aus Österreich

Auch bei den Non-alcoholics setzt man an Bord von Austrian Airlines schon seit langem überwiegend auf österreichische Firmen: Das Mineralwasser kommt von Vöslauer und die Fruchtsäfte entstammen dem Haus von Rauch. Die beliebte Kräuterlimonade Almdudler rundet diesen Österreich-Fokus bei den Getränken ab. Ergänzt wird dieses nicht-alkoholische rot-weiß-rote Angebot von internationalen Klassikern, beispielsweise bei Tonic und Cola. (red)