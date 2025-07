Hilton verwirklicht erstes Waldorf Astoria in Skandinavien

Das im historischen Stadtteil Kruunuaukio gelegene Hotel mit 116 Zimmern, das sich in einem 1885 erbauten Gebäude befindet, werde im Laufe dieses Jahres in Waldorf Astoria Helsinki umbenannt. Dies soll nach einer kurzen Übergangszeit geschehen, in der das Hotel weiterhin in Betrieb bleibe. Das Luxushotel werde über ein eigenes Restaurant, eine Bar, ein Fitnessstudio sowie ein ordisches Wellness-Spa mit einer traditionellen finnischen Sauna verfügen. Es würden sich in dem Haus für die Gäste während ihres Aufenthalts zeitlose Eleganz, unvergessliche Erlebnisse und kulinarische Meisterleistungen vereinen, so die Hotelgruppe in einer Aussendung.

Häuser auf fünf Kontinenten

Waldorf Astoria Hotels & Resorts ist Hiltons Luxusmarke mit Hotels in den begehrtesten Destinationen der Welt, die sich über fünf Kontinente erstrecken. Das Waldorf Astoria Helsinki reiht sich in das globale Portfolio der Marke ein. Dieses umfasst 67 Hotels, die bereits in Betrieb sind oder sich in Planung befinden. Zu den jüngsten Neueröffnungen zählen das Waldorf Astoria Osaka und das Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cavique. In Kürze folgen das legendäre Waldorf Astoria New York und das Waldorf Astoria Rabat Salé. Mit Blick auf das Jahr 2026 und die folgenden Jahre wird Waldorf Astoria seinen mit Spannung erwarteten Markteintritt in weiteren Städten wie London, Sydney, Hanoi, Jakarta, Tanger, Kuala Lumpur und Jaipur feiern. (red)