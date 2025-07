Albino-Meeresschildkröte im Six Senses Con Dao geschlüpft

Albino-Meeresschildkröten zählen zu den seltensten Tieren weltweit. Dass dieses biologische Wunder gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit am selben Ort zu beobachten ist, verdeutlicht den besonderen Schutzstatus des Con Dao Archipels. Die ungewöhnliche Färbung ist ein genetisches Phänomen, das weltweit nur etwa einmal unter 100.000 bis 150.000 Geburten auftritt.

Der fast zwei Kilometer lange Strand vor dem Six Senses Resort ist frei von Lichtverschmutzung, Einwegplastik und künstlichem Lärm. Damit bietet er optimale Bedingungen für die Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas) und die Echte Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata). Jährlich kehren zahlreiche Muttertiere zwischen März und Oktober zurück, um ihre Eier im warmen Sand abzulegen.

Nachhaltiger Schutz & eindrucksvolle Gäste-Erlebnisse

Das umfassende Schutzprogramm des Resorts umfasst neben der Brutpflege auch tägliche Strandpatrouillen, Reinigungsaktionen und die medizinische Versorgung verletzter Tiere. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Con Dao konnten bis Juni 2025 bereits über 30.000 Jungtiere sicher ins Meer entlassen werden – ein Beleg für die nachhaltige Wirkung engagierter Meeresschutzarbeit.

BesucherInnen haben die Möglichkeit, in Informationsveranstaltungen mehr über Lebensweise, Wanderverhalten und Bedrohungen der Schildkröten zu erfahren. Wer Glück hat, kann sogar selbst die frisch geschlüpften Jungtiere am hauseigenen Strand ins Meer entlassen – ein eindrucksvoller Moment, der nachhaltig in Erinnerung bleibt. (Red)