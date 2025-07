Christian Bärwind kehrt zu TUI Deutschland zurück

TUI Deutschland holt mit Christian Bärwind eine erfahrene Führungskraft zurück ins Unternehmen. Ab Herbst 2025 verantwortet der langjährige Branchenprofi das Marketing und den Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

„Mit Christian Bärwind gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit zurück, die nicht nur das Reisebüro-Geschäft kennt, sondern auch eine beeindruckende Erfolgsbilanz in strategischer Geschäftsentwicklung und Digitalisierung mitbringt“, erklärt TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi.

Rückkehr eines Branchenkenners

Bärwind startete seine Laufbahn 2002 als Werkstudent bei TUI. Es folgten verschiedene Stationen im Unternehmen – zuletzt als Direktor Fernreisen, Yield Management & Analytics. 2011 wechselte er zu Google, wo er über viele Jahre in unterschiedlichen Führungsrollen tätig war. In den darauffolgenden Jahren verantwortete er unter anderem die Entwicklung und Umsetzung strategischer Partnerschaften, die Skalierung globaler Retail-Geschäfte sowie KI-gestützte Innovationen. Damit bringt Bärwind in seine neue Position bei TUI Deutschland nun über 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Omnichannel-Management, strategische Skalierung und digitale Innovationen mit.

„Meine Rückkehr zur TUI Deutschland fühlt sich an wie eine Heimkehr – und doch ist es eine aufregende neue Reise. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in Digitalisierung und Omnichannel-Management mit der Expertise meiner TUI KollegInnen zu verbinden, um unseren Gästen immer und überall beste Servicequalität zu bieten“, so Bärwind. In seiner neuen Funktion als Director Marketing & Sales berichtet er direkt an Benjamin Jacobi. (red)