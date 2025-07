Der neue Katalog bietet über 200 Reiseideen in 33 Ländern. Das Angebot reicht dabei von Städtereisen und Adventmärkten bis hin zu ausgewählten Fernreisezielen – viele davon mit bequemer Anreise ab Graz.

Max Schlögl, Geschäftsführer von Gruber-reisen, sagt dazu: „Reisen beginnt mit Inspiration – und genau diese möchten wir mit unserem neuen Katalog wecken. Ob vertraute Lieblingsziele oder neue Fernreisen ab Graz: Unsere Gäste erwartet ein vielfältiges Programm mit besonderem Fokus auf Komfort und faire Preise."

Vielfalt im Winter

So finden sich im Winterprogramm beispielweise Klassiker wie der Striezelmarkt in Dresden oder Bahnreisen nach Salzburg und Zagreb. Ergänzt wird das Portfolio durch neue Städteflüge, etwa zum Lucia-Fest in Kopenhagen oder zum Weihnachtseinkauf nach London. Ein Highlight bilden außerdem die erweiterten Reisen nach Norwegen – mit Stationen wie Tromsø, dem Nordkap oder der Panoramafahrt mit der Flåmbahn.

Neues bei Bus- und Fernreisen

Auch das Busreiseangebot wurde ausgebaut. Neben beliebten Zielen wie Rom oder der Amalfiküste gibt es neue Kombinationen und weniger bekannte Regionen wie Tuscia & Latium zu entdecken.

Für Fernreisende bietet Gruber-reisen erneut eine Auswahl exotischer Rundreisen mit Flug ab Graz – etwa durch Südindien oder als Kombireise durch Kenia mit Safari, Rundreise und Badeaufenthalt.

Sonderflüge & Frühbucherbonus

Ergänzt wird das Programm durch erste Sonderflüge für 2026 ab Graz, darunter neue Direktverbindungen zu Feiertagsterminen nach Bilbao, Valencia und Bordeaux.

Für viele Reisen gilt bei Buchung bis 12. September 2025 ein Frühbucherbonus.

Link zum Online-Katalog "Länder & Städte 2025/26" HIER (red)