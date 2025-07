TUI: Sharm el Sheikh zurück im Winterflugplan

Ab 1. November fliegt Austrian Airlines wieder jeden Samstag direkt ab Wien in die beliebte Ferienregion Sharm el Sheikh auf der Sinai-Halbinsel. Anlass ist die Wiedereröffnung des TUI Magic Life Redsina Sharm el Sheikh, der nach einer umfangreichen Modernisierung erneut unter der bekannten Clubmarke an den Start geht.

„Ich freue mich sehr, dass der ehemalige Magic Life Sharm el Sheikh wieder unter der beliebten Clubmarke TUI Magic Life zurück im Programm ist“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Wir nehmen damit im Winter neben Hurghada und Marsa Alam eine dritte ägyptische Destination ins Programm und setzen ein starkes Zeichen für Ägypten“, so Math weiter.

Vielfältiges Hotelangebot

Das Land am Roten Meer gilt seit Jahren als aufstrebendes Cluburlaubsziel mit stetig wachsender Nachfrage. Sharm el Sheikh überzeugt dabei mit feinen Sandstränden, einer farbenprächtigen Unterwasserwelt und ganzjährig angenehmem Klima.

Insgesamt ist TUI aktuell mit rund 100 Hotels in der Region vertreten. Der wiedereröffnete TUI Magic Life Club Redsina liegt direkt am Strand und richtet sich an Familien, Paare und Soloreisende gleichermaßen. Die modernisierte Anlage bietet 521 zeitgemäß ausgestattete Zimmer, Swim-up-Pools, einen Wasserpark sowie eine Tauchschule direkt am Hausriff. Neben dem TUI Magic Life Redsina zählen auch das TUI Blue Sensatori Coral Sea, das Jaz Fanara Resort & Residence sowie Hotels der Rixos-Kette – etwa das Rixos Sharm El Sheikh Adults Only und das Rixos Premium Seagate – zu den Highlights des TUI Portfolios in der Region.

Preisbeispiel: Sieben Nächte im TUI Magic Life Redsina Sharm el Sheikh in Ägypten sind mit All-Inclusive und Flug z.B. am 13. Dezember ab Wien ab 999 EUR p.P. im DZ buchbar. (red)