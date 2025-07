Olimar behält Provisionsmodell für 2025/2026 bei

Olimar setze auf Kontinuität und Verlässlichkeit, Reisebüropartner könnten sich erneut auf das bewährte Provisionsmodell verlassen, wie der Veranstalter mitteilt. „Seit über 50 Jahren ist Olimar ein starker Partner des stationären Vertriebs. Unser Ziel ist es, Reisebüros nicht nur mit hochwertigen Reiseprodukten zu überzeugen, sondern auch mit fairen und transparenten Konditionen“, betont Pascal Zahn von Olimar Reisen.

Als Qualitätsreiseveranstalter mit klarem Fokus auf Portugal erweitert Olimar kontinuierlich sein Portfolio – sowohl in der Hauptdestination inklusive Madeira, Porto Santo und den Azoren als auch in weiteren südeuropäischen Zielgebieten wie Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland und den Kapverden. Bereits buchbar ist der Winter 2025/2026. Die Freischaltung der Sommersaison 2026 erfolgt in den kommenden Wochen sukzessive.

Der Veranstalter setze weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb und bietet neben attraktiven Provisionen auch persönliche Ansprechpartner, Service auf Augenhöhe und ein sorgfältig kuratiertes Produktangebot, so heißt es in der Mitteilung. (red)