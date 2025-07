Erster deutschsprachiger Reiseplaner für Mississippi

Das flache Baumwollland des Mississippi Delta als die Heimat den Blues, Elvis Presleys bescheidenes Geburtshaus in Tupelo, die prächtigen Südstaatenvillen von Natchez und Vicksburg, weiße Sandstrände and der Golfküste mit der Nationalparkinsel Ship Island: Diese und viele weitere spannende Zwischenstopps mehr zwischen New Orleans und Memphis auf einer großen Südstaatentour beleuchtet der neue, anzeigenfreie Reiseführer in deutscher Sprache.

Neben großartigen Naturerlebnissen – auch mit dem Kanu auf dem namensgebenden großen Strom – und viel Livemusic von Blues bis Country in Clubs und auf zahlreichen Musikfestivals lässt Mississippi tief in die Geschichte der USA blicken. Außerdem erfahren Reisende in der neuen Broschüre viel über den Bürgerkrieg 1861 bis 1865 und den erfolgreichen Kampf für die Bürgerrechte der afroamerikanischen Bevölkerung ein Jahrhundert später.

Reiseinformationen und Download:

Der Reiseplaner 2025 als Download: www.mississippi-reisen.de/Broschueren

Weitere Informationen / Kontakt: Verkehrsbüro Visit Mississippi, Horstheider Weg 106a, 33613 Bielefeld, Deutschland, Tel. 0521-986-0420, www.mississippi-reisen.de (red)