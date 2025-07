Eberhardt Travel: Neue Wales-Routen für 2025/26

Mit drei Nationalparks, ursprünglichen Küstenlandschaften und über 600 Burgen – darunter vier UNESCO-Weltkulturerbestätten – überzeugt das kleine Land im Westen Großbritanniens mit außergewöhnlicher Vielfalt. Dennoch ist Wales nach wie vor ein Geheimtipp: Eberhardt Travel greift diesen Trend auf und erweitert sein Angebot 2025/26 um neue Routen durch das „andere“ Großbritannien.

Neben klassischen Highlights wie Cardiff, Caernarfon oder der Insel Anglesey stehen auch Naturerlebnisse im Fokus: Dazu zählen Ausflüge in die Nationalparks Eryri (Snowdonia), Pembrokeshire Coast und Bannau Brycheiniog (Brecon Beacons), Bootsfahrten zur Vogelinsel Skomer – bekannt für Papageientaucher – oder Fahrten mit historischen Bahnen wie der Snowdon Mountain Railway.

Authentisch, nachhaltig, komfortabel

Eberhardt Travel legt bei seinen Wales-Gruppenreisen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, lokale Authentizität und Qualität. Regionale Küche, traditionelle Erlebnisse wie Afternoon Tea, geführte Wanderungen oder Whisky-Tastings sind Teil des Reiseprogramms – ebenso wie ausreichend Zeit für individuelle Erkundungen.

Auch thematisch bietet Wales vielfältige Zugänge: von keltischer Geschichte und König-Artus-Legenden bis zur Teilnahme an internationalen Großereignissen – etwa dem Start der Tour de France 2027 oder EM-Spielen in Cardiff 2028. Die Reisen werden als eigenständige Wales-Rundreisen oder in Kombination mit England und Schottland angeboten. Alle Programme beinhalten die komplette Organisation der Einreiseformalitäten.

Gruppenreisen mit Erlebnisfaktor

Die neuen Programme richten sich an anspruchsvolle Gruppenreisende, die abseits des Massentourismus unterwegs sein möchten. Mit eigens entwickelten Reiserouten, deutschsprachiger Reiseleitung und komfortabler Anreise punktet Eberhardt Travel bei Reisenden, die Natur und Kultur in entspannter Atmosphäre verbinden wollen. Der Fokus auf umweltbewussten Tourismus, lokale Anbieter und sorgfältig ausgewählte Unterkünfte unterstreicht den nachhaltigen Anspruch des Veranstalters.

Weitere Informationen unter: www.eberhardt-travel.de/wales (red)