Visit California launcht digitale Anlaufstelle für barrierefreies Reisen

Visit California hat Mitte August 2025 einen Accessibility Hub auf seiner Website gestartet, der gezielt Reisende mit Behinderung sowie Fachleute aus der Touristik unterstützt. Der neue Online-Bereich bietet Informationen, Tools, Tipps und Storys, um barrierefreies Reisen in Kalifornien einfacher, sicherer und inspirierender zu gestalten. Ziel ist es, Kalifornien als Reiseziel inklusiver, zugänglicher und vielfältiger zu präsentieren – passend zur Strategie des Bundesstaates, eine offene, inklusive Tourismuslandschaft zu fördern.

Ein zentrales Element des neuen Angebots ist die dreiteilige Roadtrip-Videoreihe „Joy Diversion“, die Visit California gemeinsam mit der britischen Moderatorin und Aktivistin Sophie Morgan produziert hat. Morgan, die querschnittgelähmt ist und in Los Angeles lebt, führt darin durch landschaftlich vielfältige Regionen Kaliforniens – von Wüstenoasen über Bergseen bis hin zu Küstenorten und Weingebieten – stets mit Fokus auf Barrierefreiheit und persönliches Erleben.

Freiheit, Inklusion und Abenteuer

Die Serie ist Teil der breiter angelegten Plattform Playful Journeys, die Kalifornien als weltoffenes Reiseziel mit Schwerpunkt auf Freiheit, Inklusion und Abenteuer positioniert. Begleitend finden sich auf dem Accessibility Hub auch Inhalte anderer Stimmen der Barrierefrei-Community, etwa vom renommierten US-Reiseblogger Cory Lee, der mit praktischen Tipps und Erfahrungsberichten zu barrierefreien Orten in Kalifornien beiträgt.

Mit Blick auf die kommenden Großveranstaltungen – darunter die FIFA Weltmeisterschaft 2026 und die Olympischen und Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles – unterstreicht Visit California mit der neuen Initiative sein klares Ziel: ein Kalifornien, das alle Reisenden willkommen heißt.

Weitere Informationen unter: www.visitcalifornia.com/things-to-do/accessible-travel/ (red)