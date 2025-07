SunTrips erweitert Mexiko-Angebot

Mit der Programmerweiterung verfolgt SunTrips das Ziel, die touristische Vielfalt Mexikos noch umfassender abzubilden. Neue Regionen, flexible Reiseformen und kombinierbare Bausteine eröffnen Reisenden deutlich mehr Spielraum für eine individuelle Reisegestaltung. Ob entspannte Tage an karibischen Traumstränden, kulturelle Entdeckungen in kolonialen Städten oder aktive Naturerlebnisse im Landesinneren – das erweiterte Angebot spricht unterschiedliche Zielgruppen an und macht die Highlights Mexikos noch zugänglicher und erlebbarer. Das neue Reiseangebot ist bereits online und buchbar.

Erweitertes Mexiko-Angebot

Neu hinzugekommen sind spannende Rundreisen, zusätzliche Badeorte, flexible Mietwagenoptionen und kombinierbare Inselaufenthalte. So ergeben sich für Reisende noch vielfältigere Möglichkeiten, Mexiko individuell oder gemeinsam in der Gruppe zu erkunden.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Neue Badeziele: Mit Puerto Vallarta und Los Cabos erweitert SunTrips sein Angebot an der Pazifikküste um Ziele mit kolonialem Flair und moderner Infrastruktur.

Abenteuer im Hochland und Norden: Neu im Programm sind Chiapas und die spektakuläre Kupferschlucht inklusive der berühmten Zugfahrt mit dem Chepe Express.

Kultur in Guadalajara: Die Heimat des Mariachi und Tequila ergänzt das Programm als kulturelles Herz Mexikos

Auf den Spuren der Maya: Eine neue Rundreise verbindet Mexiko und Belize – von prachtvollen Kolonialstädten bis zu den Traumstränden der Karibik

Inselhopping auf Yucatán: Mit neuen Kombinationen aus Isla Mujeres, Holbox, Cozumel und weiteren Inselparadiesen genießen Badeurlauber und Abenteurer perfekte Freiheit bei der Reisegestaltung

Preiswerte und flexible Mietwagenreisen: Preiswerte und flexible Mietwagenreisen: Neue Mietwagenrundreisen, wie etwa durch Baja California Sur, sind bereits online verfügbar.

(red)