EU hebt Reisewarnung für Israel auf

Die EU-Luftfahrtbehörde EASA strich ihre Empfehlung gegen nicht notwendige Reisen, nachdem sich die Lage nach der jüngsten Krise deutlich beruhigt hat. Wie tip-online bereits HIER berichtete, nimmt der internationale Flugverkehr nach Israel damit wieder Fahrt auf: Lufthansa, Austrian Airlines und Brussels Airlines starten ab 1. August – SWISS plant den Neustart im Oktober. United Airlines fliegt ab 21. Juli 2025 wieder nach Tel Aviv, Aegean Airlines startet am 15. Juli mit Verbindungen nach Athen, Kreta und Larnaka. Wizz Air kehrt am 8. August mit ihren beliebten Israel-Flügen zurück. Auch Air Europa, LOT, Bulgaria Air und Air France nehmen ihre Dienste wieder auf.

Neue Highlights in Jerusalem

Neben der verbesserten Flugverbindung sorgen in Jerusalem auch zahlreiche Sommerneuheiten für zusätzliche Reiseimpulse. Drei aktuelle Highlights laden zu besonderen kulinarischen und kulturellen Erlebnissen ein – von Rooftop-Genuss über Streetfood-Festival bis hin zu einem internationalen Kunst-Event.

Neuer Rooftop-Hotspot im Waldorf Astoria

Am 1. Juli eröffnete im Waldorf Astoria Jerusalem „The Terrace“ – eine elegante Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Umgeben von Olivenbäumen, bunten Blumen und stilvollem Holzdesign genießen Gäste mediterrane Atmosphäre und moderne Küche von Chefkoch Itzik Mizrachi Barak. Serviert werden Gerichte wie gegrillter Dorade, Lamm-Asado sowie vegetarische und vegane Spezialitäten. Begleitend dazu bietet die Bar eine exklusive Cocktail-Auswahl – darunter der Signature-Drink „Jerusalem of Gold“. „The Terrace“ ist für Hotelgäste und externe BesucherInnen geöffnet, Reservierung empfohlen. Weitere Informationen: The Terrace: Waldorf Astoria

Streetfood, Drinks & Show beim Food Truck Festival

Von 1. bis 24. Juli lädt Jerusalem wieder zum beliebten Food Truck Festival: jeweils Dienstag bis Donnerstag von 18 bis 23 Uhr verwandelt sich die Armon HaNatziv Promenade in einen kulinarischen Treffpunkt. Lokale Spitzenköche und Gastköche aus dem ganzen Land bieten eine breite Palette an Streetfood – von Fusion-Gerichten bis zu veganen und süßen Kreationen. Alle zwei Wochen wechselt das Angebot. Ergänzt wird das Festival durch die längste Bar Israels, eine tägliche Laser-Show sowie Livemusik jeden Donnerstag. Für Kinder gibt es Geschichtenstunden um 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: Jerusalem's Food Truck Festival 2025

Hutzot HaYotzer: Kunst- und Musikfestival im August

Von 4. bis 16. August 2025 findet auf dem Gelände des Sultan’s Pool am Fuße der Jerusalemer Altstadt wieder das internationale Kunst- und Musikfestival Hutzot HaYotzer statt. BesucherInnen erwarten Werke von KünstlerInnen aus Israel und der ganzen Welt – von Malerei, Skulptur und Keramik bis zu Judaica, Glasbläserei und Schmuck. Viele zeigen ihre Techniken live vor Ort. Ergänzt wird das Festival durch Straßentheater, Kinderprogramm, Zirkusshows, kulinarische Stände und tägliche Live-Konzerte. Weitere Informationen: Hutzot HaYotzer Festival (red)