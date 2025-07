Eurowings stockt Winterflugplan ab Salzburg auf

Ab Herbst 2025 bietet Eurowings ab Salzburg zusätzliche Verbindungen zu beliebten Zielen in Südeuropa und dem Nahen Osten. Besonders Barcelona steht im Fokus: Die Strecke wird über den Sommer hinaus bis 10. November verlängert und während der bayerischen und österreichischen Herbstferien mit zusätzlichen Frequenzen bedient. In den Weihnachtsferien (19.12.2025 bis 05.01.2026) sowie den Semesterferien im Februar 2026 fliegt Eurowings jeweils montags und freitags in die katalanische Metropole. Ab dem 27. März 2026 ist Barcelona wieder fix im Sommerflugplan enthalten.

Auch Mallorca bleibt ein fester Bestandteil des Programms: Flüge auf die Baleareninsel sind bis in den November und erneut über die Weihnachtszeit buchbar, bevor Eurowings ab März 2026 wieder regelmäßig in Richtung Palma abhebt.

Neue Destination Pristina im Testbetrieb

Ein Highlight des erweiterten Angebots ist die Aufnahme der Strecke nach Pristina im Kosovo über die Weihnachtszeit. Zwischen 18. Dezember 2025 und 6. Jänner 2026 werden sieben Rotationen durchgeführt. Sollte die Nachfrage stimmen, könnte die Verbindung dauerhaft ins Programm aufgenommen werden.

Zudem bleibt Beirut weiterhin Teil des Winterflugplans – mit wöchentlichen Flügen jeweils montags. Neben saisonalen Zielen rund ums Mittelmeer (z. B. Griechenland, Zypern, Korsika, Kalabrien) bedient Eurowings auch ganzjährig wichtige Städteverbindungen wie Berlin, Düsseldorf oder Hamburg. Fernziele wie Hurghada, Marsa Alam sowie Gran Canaria und Teneriffa ergänzen das Wintersortiment. (red)