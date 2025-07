Air Canada: Kostenloses Highspeed-Internet für Aeroplan-Mitglieder

Dank der Partnerschaft mit Bell Canada sei es möglich, an Bord bequem zu streamen, zu gamen oder zu arbeiten – direkt auf dem eigenen Gerät und vom Gate bis zur Landung. Mit dieser Initiative setze Air Canada neue Maßstäbe in Sachen Konnektivität und Kundenservice. Die Nutzung sei einfach: Aeroplan-Nummer bei der Buchung oder beim Check-in angeben, an Bord mit dem WLAN verbinden.

Ausweitung des Angebots geplant

Ab 2026 soll das kostenlose WLAN-Angebot auch auf internationalen Strecken verfügbar sein. Bis dahin stehe auf diesen Flügen weiterhin kostenloses Texten zur Verfügung.

Die Anmeldung bei Aeroplan sei kostenlos und dauere nur wenige Minuten. Mitglieder würden nicht nur vom WLAN profitieren, sondern auch von exklusiven Prämien, Upgrades und weiteren Vorteilen, so das Visit USA Committee Germany in einer Aussendung an Reisebüros.