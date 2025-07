Emirates verwöhnt mit Schokolade

Um das „fly better”-Versprechen zu versüßen, serviert Emirates in allen Kabinenklassen handwerklich hergestellte Schokolade. In der Economy Class wurden 36,6 Mio. einzelne Schokoladenstücke verzehrt, in der neu eingeführten Premium Economy Class 1,06 Mio. und in der Business Class 9,1 Mio. First Class Reisende genießen unbegrenzt Schokolade und können zudem einige ihrer Lieblingssorten mitnehmen. So erhielten sie 122.000 große Gourmet-Schokoladenboxen oder etwa 13,4 Mio. einzelne Schokoladenstücke.

Vielfältige Marken

Emirates arbeite eng mit erfahrenen Chocolatiers aus aller Welt zusammen und wechsle alle sechs Monate das Schokoladensortiment an Bord, um auch Vielfliegenden Abwechslung zu bieten. Im Rahmen der regelmäßigen Rotation würden Schokoladen von den renommiertesten Herstellern weltweit ausgewählt werden, so Emirates in einer Aussendung. Zu den aktuellen Marken an Bord gehören Coco Jalila aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Valrhona aus Frankreich sowie Canonica und Neuhaus aus Belgien. Bei der Auswahl zähle unter anderem Zusammensetzung, Geschmacksprofil, Textur, Markenbekanntheit, aktuelle Trends und nachhaltige Beschaffung gleichermaßen. So sei für jeden Geschmack etwas dabei, ob dunkle, Milch- oder weiße Schokolade, Pralinen oder Trüffel, mit cremiger Ganache oder fruchtigen Füllungen.

Schokolade in den Emirates Lounges, Dubai

Auch am Boden, in den Emirates Lounges, gibt Schokoladenerlebnisse mit hausgemachtem Emirates-Schokoladeneis, der heißen Schokolade von Costa Coffee und viele weitere Kreationen des Emirates MasterChef. Ein Highlight für alle LiebhaberInnen österreichischer Patisseriekunst ist die Sachertorte, die als klassischer Schokoladengenuss in den First Class Lounges serviert wird. Neben der Sachertorte verwöhnen weitere Spezialitäten wie Schokolade- und Pistazien-Kunafa, Marveille-Kuchen mit Schokoladenmousse, oder weißer Schokoladenganache-Kuchen mit frischen Erdbeeren und Hibiskus die Gäste der First Class.

In den Business Class Lounges genießen Reisende ein „Chocolate Chou“, ein luftiges Gebäck, gefüllt mit feiner Schokoladencreme und überzogen mit glänzender dunkler Glasur, oder einen „Hazelnut Crunchie“. Auch vegane Optionen wie der Emirates Vegan Chocolate Brownie sorgen für abwechslungsreichen Genuss. (red)