Crystal bietet exklusive Kreuzfahrt zur Sonnenfinsternis 2026

Erstmals seit 1999 wird am 12. August 2026 wieder eine totale Sonnenfinsternis über Europa sichtbar sein. Crystal hat dieses außergewöhnliche Ereignis zum Anlass genommen, eine zwölftägige Kreuzfahrt mit der Crystal Serenity aufzulegen. Vom 3. bis 14. August 2026 führt die Route von Ijmuiden (Niederlande) entlang der französischen, spanischen und portugiesischen Atlantikküste bis nach Lissabon.

Highlights & Buchungsangebot

Die Kreuzfahrt führt in geschichtsträchtige Hafenstädte wie Saint-Malo, Brest, San Sebastián, Gijón, La Coruna und Porto. Besonders hervorzuheben ist der Aufenthalt in Porto, das mit seiner als UNESCO-Welterbe geschützten Altstadt und dem berühmten Portwein ein weiterer Höhepunkt der Reise ist. KundInnen, die noch mehr erleben möchten, können die Kreuzfahrt auch bis Barcelona verlängern (3.–21. August 2026) – mit zusätzlichen Stopps in Cádiz, Málaga und Cartagena.

Für Buchungen bis zum 30. August 2025 profitieren Gäste von der „Save & Indulge“-Aktion: Sie sparen bis zu 1.000 EUR pro Suite und erhalten ein zusätzliches Bordguthaben von bis zu 1.000 USD.

Über die Crystal Serenity:

Die Crystal Serenity wurde zuletzt 2023 umfassend renoviert. Sie bietet Platz für maximal 740 Gäste in großzügigen Suiten mit bis zu 117m². Besonders hervorzuheben sind das Gäste-Besatzungs-Verhältnis von nahezu 1:1 sowie das Gäste-Raum-Verhältnis von 1:93, das für exzellenten Komfort steht.

Mehr Informationen zu den Kreuzfahrten von Crystal gibt es online unter www.crystalcruises.com. Reisebüros und KundInnen aus Österreich können sich zudem an die langjährigen Crystal-Generalagenten Aviation & Tourism International (www.atiworld.de) und Vista Travel (www.vistatravel.de) wenden. (red)