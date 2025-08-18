Korean Air modernisiert Lounges in Incheon

Korean Air hat die erste Phase eines umfassenden Lounge-Renovierungsprojekts am Flughafen Seoul Incheon abgeschlossen. Am heutigen 18. August 2025 wurden bereits die modernisierten Miler Club und Prestige East Lounges eröffnet. Zudem entstanden zwei neue Prestige Garden Lounges an den Enden des Terminals – mit Blick auf traditionelle bzw. moderne Gartenanlagen.

Fokus auf Komfort & Kulinarik

Die neugestalteten Lounges bieten deutlich mehr Komfort: Neben stilvoller Einrichtung und großzügigem Raumkonzept stehen Live-Kochstationen, ein wechselndes Gourmet-Angebot, Wellnessbereiche, Technikzonen und private Duschräume zur Verfügung. Baristas und Barkeeper sorgen für zusätzlichen Service auf hohem Niveau.

Kulinarisch kombiniert das Konzept koreanische Spezialitäten wie Gimbap, Tteokguk und Janchi Guksu mit westlichen Klassikern wie handgemachter Pizza, Croissants und frisch tranchiertem Steak. Die Speisekarten wechseln saisonal.

Ausbau für wachsende Nachfrage

Das Design der neuen Lounges vereint moderne Eleganz mit traditionellen koreanischen Elementen, inspiriert vom Hanok-Baustil. Die Umsetzung erfolgte durch ein renommiertes internationales Designstudio, das u. a. das Four Seasons Seoul gestaltet hat.

Bis 2026 sollen auch die übrigen Lounges modernisiert werden. In dieser Zeit nutzen First-Class-Gäste vorübergehend den Miler Club. Nach Abschluss aller Bauarbeiten wird sich die Lounge-Fläche von derzeit 5.105 auf 12.270m² vergrößern, die Sitzplatzkapazität steigt auf 1.566.

Die Investition ist Teil der Vorbereitungen auf die Integration von Asiana Airlines und soll langfristig ein hochwertiges Angebot für alle Reiseklassen sicherstellen. (red)