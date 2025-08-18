| news | flughafen» flug
Korean Air modernisiert Lounges in Incheon
Mit neu gestaltetem Design, erweitertem Service und Live-Küche hebt Korean Air das Lounge-Erlebnis am Flughafen Seoul Incheon auf ein neues Niveau.
Korean Air hat die erste Phase eines umfassenden Lounge-Renovierungsprojekts am Flughafen Seoul Incheon abgeschlossen. Am heutigen 18. August 2025 wurden bereits die modernisierten Miler Club und Prestige East Lounges eröffnet. Zudem entstanden zwei neue Prestige Garden Lounges an den Enden des Terminals – mit Blick auf traditionelle bzw. moderne Gartenanlagen.
Fokus auf Komfort & Kulinarik
Die neugestalteten Lounges bieten deutlich mehr Komfort: Neben stilvoller Einrichtung und großzügigem Raumkonzept stehen Live-Kochstationen, ein wechselndes Gourmet-Angebot, Wellnessbereiche, Technikzonen und private Duschräume zur Verfügung. Baristas und Barkeeper sorgen für zusätzlichen Service auf hohem Niveau.
Kulinarisch kombiniert das Konzept koreanische Spezialitäten wie Gimbap, Tteokguk und Janchi Guksu mit westlichen Klassikern wie handgemachter Pizza, Croissants und frisch tranchiertem Steak. Die Speisekarten wechseln saisonal.
Ausbau für wachsende Nachfrage
Das Design der neuen Lounges vereint moderne Eleganz mit traditionellen koreanischen Elementen, inspiriert vom Hanok-Baustil. Die Umsetzung erfolgte durch ein renommiertes internationales Designstudio, das u. a. das Four Seasons Seoul gestaltet hat.
Bis 2026 sollen auch die übrigen Lounges modernisiert werden. In dieser Zeit nutzen First-Class-Gäste vorübergehend den Miler Club. Nach Abschluss aller Bauarbeiten wird sich die Lounge-Fläche von derzeit 5.105 auf 12.270m² vergrößern, die Sitzplatzkapazität steigt auf 1.566.
Die Investition ist Teil der Vorbereitungen auf die Integration von Asiana Airlines und soll langfristig ein hochwertiges Angebot für alle Reiseklassen sicherstellen. (red)
korean air, lounges, flughafen, seoul, incheon airport
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
20 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
EL AL ergänzt Winterflugplan um Salzburg und Eilat
Die israelische Fluggesellschaft EL AL...
Streik bei Air Canada beendet - Gewerkschaft verkündet Einigung
Das Kabinenpersonal der Fluglinie Air...
Flughafen Wien: Gewinnplus trotz globaler Krisen
Die Flughafen Wien AG verzeichnet...
Air Canada-Streik: Update zu Kulanzregelungen
Air Canada stellt erweiterte Umbuchungs-...
Air Canada führt kurzfristig kulante Rückerstattung ein
Air Canada bietet PassagierInnen, die...