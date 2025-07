Burgenland: Doppelt nachhaltig

Noch nie sei in Österreich eine so große Destination mit insgesamt 171 Gemeinden zertifiziert worden. Damit schreibe das Burgenland ein Stück Tourismusgeschichte und werde zum Vorreiter des nachhaltigen Tourismus in Österreich. Die Zertifizierung sei laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Tourismusreferent der Burgenländischen Landesregierung, „ein gelebtes Versprechen an die Zukunft“. „Wirksamer Umwelt- und Klimaschutz gelingt nur gemeinsam und mit Motivation. Das zeigt das Burgenland heute auf eindrucksvolle Weise. Mit dem Österreichischen Umweltzeichen haben unsere Regionen ein starkes Instrument in der Hand, um Umwelt- und Qualitätsstandards sichtbar und verbindlich umzusetzen. Dass nun alle burgenländischen Tourismusdestinationen diesen Weg konsequent gegangen sind, ist ein großartiges Signal – und ein Vorbild für viele andere. Dieses nachhaltige Engagement verdient Anerkennung und es soll andere Betriebe und Regionen ermutigen, ähnliche Schritte zu setzen. Denn je mehr Beteiligte aktiv bei Umwelt- und Klimaschutz mitwirken, desto größer sind die gemeinsam erzielten Fortschritte“, so Umweltminister Norbert Totschnig.

Mit der heutigen Auszeichnung setze das Burgenland einen neuen Maßstab im österreichischen Tourismus und darüber hinaus. Die Kombination aus dem Österreichischen Umweltzeichen und dem internationalen TourCert-Siegel zeige eindrucksvoll: Qualität und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch, sondern ein Erfolgsduo, so Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. „Hier wird Nachhaltigkeit nicht nur gefordert, sondern ganzheitlich, glaubwürdig und zukunftsorientiert gelebt“, hebt sie hervor.

Konzentrierter Prozess

Die drei burgenländischen Tourismusdestinationen – Nord, Mitte und Süd – wurden nach einem 14-monatigen Prozess und externen Audits für ihr umfassendes Nachhaltigkeitsengagement zertifiziert. Burgenland schaffte in einem „sehr konzentrierten und effizienten Prozess mit einem Schlag 171 Gemeinden, drei Tourismusverbände und damit das ganze Bundesland und das gleich mit zwei angesehenen Zertifizierungen“, heißt es in der Presseaussendung. Diese Auszeichnungen würden nicht nur das ökologische und soziale Engagement der Regionen würdigen, sondern auch die erfolgreiche Umsetzung eines intensiven Zertifizierungsprozesses, der im Jänner 2024 gestartet worden sei. Seither seien insgesamt vier Nachhaltigkeitsmanagerinnen eingesetzt, Nachhaltigkeitsbeiräte gegründet, Daten aufbereitet und zahlreiche Workshops mit Involvierung von über 500 TeilnehmerInnen durchgeführt worden. Zusätzlich sei das schriftliche Commitment aller 171 burgenländischen Gemeinden zu diesem zukunftweisenden Prozess gekommen. Österreichweit gibt es bis jetzt acht Regionen mit insgesamt 48 Gemeinden, die Nachhaltigkeits-zertifiziert sind.

Gemeinsamer Erfolg

„In nur 14 Monaten haben wir im Burgenland in unseren drei Tourismusregionen 171 Gemeinden und zahlreiche PartnerInnen hinter einem Ziel vereint: Nachhaltigkeit erlebbar, sichtbar und wirksam zu machen. Die doppelte Zertifizierung ist ein Meilenstein, macht uns zum Vorreiter in Österreich – aber gleichzeitig ist es für uns ein Auftrag. Wir haben bewiesen, dass nachhaltiger Qualitätstourismus möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“, sagt Burgenland Tourismus Geschäftsführer Didi Tunkel.

„Spezielle Freude bereitet uns auch, dass TourCert International im Audit auch 2 ‚Best Practice -Auszeichnungen‘ vergeben hat. Einmal für den my burgenland Shop und die richtungsweisende Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus. Und die zweite für die ressourcenschonenden Gäste-Mobilitätslösungen, die Kombination Burgenland Card & landesweites Rufbus-System BAST. Auch hier sind wir Vorreiter in Österreich“ so Tunkel weiter.

Besonders hebt er den intensiven Prozess hervor: Dieser Erfolg sei das Ergebnis von monatelanger Arbeit – von Datenanalysen über Stakeholder-Workshops bis hin zur Gründung von Nachhaltigkeitsbeiräten. Sein großer Dank gelte allen Beteiligten – vor allem den Nachhaltigkeitsmanagerinnen, den Tourismusverbänden und den PartnerInnen und Betrieben in den Regionen und Gemeinden.

Anerkennung und Impuls

Die Zertifikate seien nicht nur Anerkennung, sondern ein Impuls für bewusste Reiseentscheidungen, für regionale Wertschöpfung, für die nachhaltige Entwicklung einer lebenswerten Tourismuszukunft. Der Prozess sei von Burgenland Tourismus-Chef Tunkel in enger Abstimmung mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil über Monate intensiv vorangetrieben worden. Für den Landeshauptmann sei immer klar gewesen, dass die Zertifizierung ein klares Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit und ein gelebtes Versprechen an die Zukunft ist. (red)