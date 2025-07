Update: Brände auf Kreta unter Kontrolle - TouristInnen in Sicherheit

Nach aktuellen Informationen sind die jüngsten Waldbrände in der Region Ierapetra im Südosten Kretas unter Kontrolle. Die betroffenen Gebiete wurden vorsorglich evakuiert, alle UrlauberInnen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht und in andere Orte auf der Insel umgesiedelt werden.

Auch die umliegenden Hotels und touristischen Einrichtungen sind laut Behörden inzwischen außer Gefahr.

Lageeinschätzung & offizielle Stellungnahme

Nachfolgend die offizielle Stellungnahme der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr (E.O.T.) durch Generalsekretär Andreas Fiorentinos:

„Alle Touristen, die sich in der Region Ierapetra aufgehalten haben – dem Gebiet, in dem das Großfeuer ausbrach – befinden sich in Sicherheit. Nach Angaben der Gemeinde kehren die Urlauber derzeit in ihre Hotels zurück.

Nach Rücksprache zwischen mir, den Verantwortlichen der kretischen Lokalregierung sowie Tourismus- und Hotelbetreibern können wir mitteilen: Der Brand ist vollständig unter Kontrolle.

Alle betroffenen Hotels, Urlauber und die umliegende Region sind außer Gefahr. Die notwendigen Präventivmaßnahmen wurden umgehend umgesetzt. Reisende, die sich während des Brandes in Ierapetra aufhielten, wurden vorsorglich in sichere Regionen Kretas wie Hersonissos, Elounda oder Malia gebracht.

Besonders hervorzuheben ist die spontane Hilfsbereitschaft der lokalen Bevölkerung, die Touristen sogar anbot, sie in ihren eigenen Unterkünften aufzunehmen.

Wir sind jederzeit wachsam, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher zu gewährleisten. Die schnelle und koordinierte Reaktion aller Beteiligten zeigt einmal mehr, dass Griechenland über effektive Strukturen verfügt – selbst unter herausfordernden Bedingungen.

Mein besonderer Dank gilt den lokalen Behörden, Hoteliers und den Bürgerinnen und Bürgern Kretas für ihre Solidarität und unermüdliche Unterstützung gegenüber unseren Gästen.

Die Sicherheit der Menschen, der Schutz des Eigentums und der natürlichen Umwelt haben für uns höchste Priorität. Wir setzen alles daran, dass der Aufenthalt unserer Besucher weiterhin reibungslos und mit der bekannten griechischen Gastfreundschaft fortgesetzt werden kann.“ (red)