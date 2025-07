Mehr Passagiere und weniger Flüge

Davon wurden 11 Mio. Flüge dem Low-Cost-Segment zugerechnet. Weltweit hatte der Low-Cost-Flugverkehr demnach einen Anteil an der Zahl der Flüge von rund 30%, für Europa wurde der Marktanteil mit 31% angegeben. Bei Flügen ab Deutschland waren es hingegen nur 21% und bei innerdeutschen Flügen sogar nur 15%.

Verschobene Marktanteile

Im internationalen Vergleich haben sich seit 2010 die Marktanteile verschoben. Asien, das lange auf Platz drei lag, führt demnach nun bei der Gesamtzahl der Flüge die Rangliste mit einem Anteil von 31% an. Es folgen Nordamerika mit 29% und Europa mit 23%. Auch im Low-Cost-Sektor ist der asiatische demnach inzwischen mit einem Anteil von 35% führend. Auf einen ähnlich hohen Marktanteil kommt Europa, Nordamerika folgt mit 25%. In einer Referenzwoche im Jänner 2025 wurden in Europa über 38.000 Low-Cost-Flüge auf fast 7.000 Strecken in 44 Länder gezählt. Unter den beteiligten Fluggesellschaften führte Ryanair mit über 14.500 Starts, gefolgt von Easyjet und Wizz Air.

Deutschland hinkt hinterher

In Deutschland gab es in dieser Jänner-Woche den Angaben zufolge 2.316 Starts von Low-Cost-Fluggesellschaften. Dies waren demnach 10% mehr als im Vorjahr, aber 56% weniger als 2019. Den größten Anteil hatte in dem Zeitraum Eurowings mit 900 Flügen, gefolgt von Ryanair mit 692 Flügen und Wizz Air mit 317 Flügen. (APA/red)