Neuer Eigentümer für Caravelle

„Edwin Krammer war mein Wunschkandidat als mein Nachfolger, schon als er bei Hapag Lloyd Cruises ausgeschieden ist“, erklärt Manfred Jägersberger im Gespräch mit tip-online. Mit 1. Juli haben Gärtner Reisen in St. Pölten und Edwin Krammer zu gleichen Teilen die Caravelle Seereisen GmbH vom bisherigen Besitzer Andreas Stylianopoulos übernommen. Gegründet wurde das Unternehmen 1986 von dessen Vater Tassos. Krammer ist nun der gewerberechtliche und handelsrechtliche Geschäftsführer des Kreuzfahrtspezialisten.

Persönliche Beratung im Fokus

Das Büro von Caravelle Seereisen wird weiterhin an der alten Adresse in der Siegelgasse in Wien 3 arbeiten. Auch das gesamte Team soll bleiben, fügt Jägersberger hinzu. „Gärtner Reisen war für mich der optimale Partner, wir arbeiten in der gleichen Art und Weise. Wir setzen beide auf Stammkunden und Beratung steht an erster Stelle“, so der scheidende Geschäftsführer, der im August seinen 78. Geburtstag feiert. Niclas Wright, Geschäftsführer Gärtner Reisen, und Edwin Krammer werden künftig mit Jägersberger als Consulent zusammenarbeiten. Details dazu werden in den nächsten Wochen fixiert.

Kreuzfahrt-Profi

Edwin Krammer, gelernter Hotelbetriebswirt, war rund 18 Jahre bei Hapag-Lloyd Cruises tätig, bevor seine Stelle im Zuge größerer Umstellungen gestrichen wurde. Zuletzt war Krammer für fünf Monate im Management bei Columbus Reisen, wo er für das neue Flagship-Büro am Universitätsring verantwortlich zeichnete. „Ich freu mich sehr, dass ich wieder in die Kreuzfahrt zurückgekehrt bin. Das ist meine Branche“, fasst Edwin Krammer zusammen. (red.)