TUI Cruises erweitert 2026 das Event-Reisen-Programm

Vom 28. April bis 3. Mai 2026 startet erstmals die David Garrett Cruise ab/bis Palma (Mallorca) auf der Mein Schiff 1. „Ich freue mich sehr darauf, meine Musik in dieser besonderen Atmosphäre – umgeben vom Meer – präsentieren zu dürfen“, sagt David Garrett. „Die Nähe zu meinen Fans, fünf Tage lang gemeinsam auf einem Schiff unterwegs zu sein, schafft eine einzigartige Verbindung – das macht diese Reise für mich so besonders.“ Der Ausnahmekünstler verbindet klassische Virtuosität mit moderner Rock- und Popmusik und begeistert weltweit mit seinem Crossover-Stil, etwa durch Interpretationen von Harry Styles, Avicii, Ed Sheeran, The Weeknd, Nirvana, Coldplay oder Michael Jackson. Auf der Mein Schiff 1 spielt David Garrett exklusive Livekonzerte.

Neben einem Bordprogramm haben die Gäste die Chance das historische Cadíz und die marokkanische Metropole Tanger zu erkunden – eine perfekte Kombination aus kultureller Entdeckungsreise, orientalischem Flair und mediterraner Lebensfreude. Zwei Seetage laden dazu ein, die Mein Schiff 1 mit ihren Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen zu genießen.

Schallwellen – 80’s Classic Rock

Direkt im Anschluss lädt die Reise Schallwellen - 80’s Classic Rock zu einer musikalischen Zeitreise ein: Vom 3. bis 8. Mai 2026, bringt TUI Cruises das Beste eines Jahrzehnts zurück auf die Bühne der Mein Schiff 1. Gäste dürfen sich auf eine prominent besetzte Konzertreise ab/bis Palma freuen, mit Zwischenstopps im kulturell vielfältigen Marseille und dem lebendigen Barcelona. Zwei Seetage runden die musikalische Kurzreise ab.

Als Bordprogramm erwartet die Gäste Shows und jede Menge Nostalgie – ein echtes Highlight für Fans der goldenen Rock-Ära. Mit dabei sind Elo Experience feat. Phil Bates („Mr. Blue Sky“/ „Don’t Bring Me Down“), die zu den erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte gehören. Für ein intensives Musikerlebnis sorgen außerdem namhafte Künstler wie Samantha Fox, Nik Kershaw und die britischen Rocker SWEET. Auch die deutsche Synthpop-Band Camouflage sowie Sydney Youngblood sind ebenfalls an Bord. (red)