HX feiert 130 Jahre Abenteuer und verlost 12 Schulungsreisen

Als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten belohnt HX seine Vertriebspartner mit einer exklusiven Gelegenheit: Reisebüros, die zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober 2025 drei neue Buchungen für HX-Expeditionen vornehmen, erhalten die Chance, im Jahr 2026 kostenlos mit einer Begleitung an einer der legendären Expeditionsreisen von HX teilzunehmen. Die Verlosung läuft noch bis 31. Oktober 2025 und steht allen HX-Partnern offen. In den Monaten Juli, August, September und Oktober werden jeweils drei HX-Partneragenturen ausgelost, und die Gewinner kontaktiert.

Reisen rund um die Welt

Der Gewinn kann in Abstimmung mit HX im gesamten Jahr 2026 eingelöst werden und beinhaltet neben der Kabine (für zwei Personen) auch Charterflüge, Hotels und Transfers, lediglich internationale Flüge sind nicht inkludiert. HX schlägt GewinnerInnen eine Auswahl an Reisen vor, sodass die HX-Partner aus einer ganzen Reihe von beeindruckenden Destinationen auswählen können. Im HX-Portfolio finden sich neben nordischen Destinationen wie Spitzbergen, Grönland, Norwegen und Alaska auch beispielsweise die Galapagos-Inseln oder eine Europa-Reise nach Lissabon.

Wissen teilen

Die Schulungsreisen bieten die ideale Möglichkeit die HX-Expeditionen und das Angebot an Bord intensiv kennenzulernen. Daher willigen die GewinnerInnen ein, an mindestens drei Vorträgen an Bord sowie zwei Landausflügen teilzunehmen und nach der Rückkehr einen Erfahrungsbericht zu verfassen. Die Teilnahme erfolgt automatisch. Die vollständigen Bedingungen sind unter folgendem Link einsehbar: https://agentportal.travelhx.com/learn/campaign/schulungsreise-gewinnen Die GewinnerInnen würden monatlich per Zufallsprinzip ermittelt werden. Eine Barauszahlung sei nicht möglich und der Gewinn sei nicht übertragbar, erklärt HX Exeditions die Teilnahmebedingungen. (red)