Neue Bewohner im Rehazentrum der Bradenton Gulf Islands

Drei junge Seekühe – Mandalore, Kyber und Crane – wurden kürzlich im Parker Manatee Rehabilitationszentrum des Bishop Museum of Science and Nature in Bradenton aufgenommen. Die mutterlosen Kälber hatten sich in zu kaltem Wasser aufgehalten und mussten medizinisch versorgt werden. Inzwischen haben sie die Erstversorgung erfolgreich abgeschlossen und befinden sich nun in der Rehabilitationsphase. Ziel ist es, sie zu kräftigen und auf ihre spätere Auswilderung vorzubereiten.

Heimat der sanftmütigen Tiere

Die Bradenton Gulf Islands an Floridas Westküste – mit Anna Maria Island, Longboat Key und der Stadt Bradenton – sind Heimat zahlreicher Manatees. Die sanftmütigen Tiere gelten als Wahrzeichen der Region und werden von der Bevölkerung liebevoll als „nicht ganz so kleine Landschaftsgärtner“ bezeichnet. Sie helfen, die Wasserwege zu pflegen, indem sie täglich große Mengen Wasserpflanzen fressen und so das ökologische Gleichgewicht erhalten.

Das Rehabilitationszentrum in Bradenton hat seit seiner Gründung bereits über 50 Manatees versorgt und erfolgreich in die Wildnis zurückgebracht. Besonders in den Wintermonaten, wenn die Tiere warmes Wasser suchen, sind sie in Küstennähe gut zu beobachten – entweder in freier Natur oder im Bishop Museum. Die Region ist damit nicht nur ein Schutzraum für Manatees, sondern auch ein lohnenswertes Reiseziel für Tierfreunde.

Manatees in Zahlen:

Manatees erreichen eine Länge von bis zu vier Metern, wiegen bis zu 600 Kilogramm und können 70 Jahre alt werden. Sie verbringen rund acht Stunden täglich mit der Nahrungsaufnahme – etwa 75 Kilogramm Seegras und Wasserpflanzen – und schlafen bis zu zwölf Stunden am Tag. Dabei müssen sie alle 20 Minuten an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. (red)