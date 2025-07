G Adventures segelt wieder in Sri Lanka

Die siebentägige Tour "Segeln in Sri Lanka – Südküste" startet erstmals im Dezember 2025 und lässt sich mit landbasierten G Adventures-Reisen kombinieren – für ein bis zu zweiwöchiges Sri-Lanka-Erlebnis. Der Neustart der Segelreise folgt auf eine pandemiebedingte Pause und vor dem Hintergrund eines Anstiegs der Nachfrage nach Sri-Lanka-Reisen um 29% in den vergangenen zwölf Monaten.

„Wir freuen uns riesig über das Comeback von Segeln in Sri Lanka – Südküste“, sagt Vince Donnelly, Global Sailing Director bei G Adventures. „Diese Reise ist die perfekte Mischung aus Abenteuer und Entspannung – mit spektakulärer Tierwelt, köstlichem Essen und authentischen Begegnungen in Dörfern, in denen Gäste wie Familienmitglieder empfangen werden.“

Kombination aus Abenteuer und Entspannung

Die Segelreise beginnt und endet im Küstenort Mirissa, bekannt für weiche Sandstrände und die Chance, Blauwale – die größten Säugetiere der Welt – zu beobachten. An Bord eines 54 Fuß langen CEYCAT-Katamarans geht es entlang der Südküste gen Osten Richtung Kudawella und Kalametiya. Unterwegs bleibt Zeit zum Schwimmen, Stand-up-Paddling oder Kajakfahren im türkisfarbenen Wasser – mit etwas Glück in Begleitung von Delfinen und Walen.

Jede Reise wird von einem der CEOs (Chief Experience Officers) von G Adventures begleitet. Zusätzlich sind ein erfahrener Skipper sowie ein Koch an Bord, der frischen Fisch des Tages und weitere lokale Spezialitäten zubereitet.

Die G Adventures-Reise "Segeln in Sri Lanka – Südküste" ist ab sofort ab 1.215 EUR - ohne Flüge - buchbar. Die erste Abfahrt startet am 14. Dezember 2025. Weitere Infos zur Reise unter: www.gadventures.com (red)