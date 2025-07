Alps Resorts: Teileröffnung des Bergresort Berwanger Hof

Alps Resorts hat mit der Inbetriebnahme des Jagdhauses und des Restaurants ALPS Kitchen den ersten Teil des neuen Bergresort Berwanger Hof in der Tiroler Zugspitz Arena eröffnet. Die Gäste erwarten 13 exklusive Ferienwohnungen mit privater Sauna, Hot Tub auf der Terrasse sowie direktem Zugang zur Skipiste. Rund eineinhalb Jahre vor der geplanten Gesamteröffnung im Winter 2026/27 empfängt das Resort damit seine ersten UrlauberInnen in Berwang.

„Die Teileröffnung ist ein wichtiger Meilenstein in der schrittweisen Entwicklung eines zukunftsfähigen Ganzjahresresorts mit klarer regionaler Wertschöpfung und nachhaltigem Anspruch“, so Alps Resorts-Geschäftsführer Thomas Payr. Mit dem neuen Standort baut das Unternehmen sein Portfolio in Westösterreich weiter aus.

Regionale Küche trifft italienisches Flair

Zeitgleich zur Ankunft der ersten Gäste öffnete auch das neue Restaurant ALPS Kitchen. Es kombiniert alpine Klassiker mit mediterranen Einflüssen – etwa durch neapolitanische Steinofenpizza, hausgemachte Pasta und österreichische Spezialitäten. Ein angrenzendes Café mit ausgewählten Snacks und röstfrischem Kaffee ergänzt das Angebot. „Unser Anspruch ist es, nicht nur Gäste zu begeistern, sondern auch das regionale Angebot zu bereichern“, sagt Payr.

Ausblick auf die Gesamteröffnung 2026/27

Bis zur geplanten Fertigstellung im Winter 2026/27 wird das Resort schrittweise erweitert. Geplant sind zusätzliche Unterkunftseinheiten im Stammhaus Residence sowie im Gebäudeteil Alpen­spitze. Ein weiterer Infinity-Außenpool und zusätzliche Wellnessbereiche sollen das Angebot abrunden. Die Bauarbeiten werden vom österreichischen Unternehmen Almdorfbau umgesetzt.

Mit dem Berwanger Hof will Alps Resorts ein nachhaltiges Ganzjahresresort etablieren, das UrlauberInnen und Einheimische gleichermaßen anspricht und die wirtschaftliche Entwicklung der Region stärkt.

Weitere Informationen unter: www.alps-resorts.com (red)