Landal und Alps Resorts starten Partnerschaft

Landal GreenParks und Alps Resorts gehen ab Mai 2025 eine strategische Kooperation ein. Ziel ist es, Synergien im Bereich Ferienparkmanagement zu nutzen und das Angebot hochwertiger Unterkünfte in Österreich auszubauen. Im Zuge der Partnerschaft wurden zehn bestehende Anlagen von Alps Resorts auf der Buchungsplattform von Landal integriert und sind bereits ab sofort buchbar.

Exklusive Unterkünfte in Top-Lagen

Mit dieser Erweiterung baut Landal seine Präsenz in den Alpen deutlich aus. Die neuen Standorte in Kärnten, dem Salzburger Land, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark sprechen ein breites Publikum an – von aktiven Natururlaubern bis hin zu Familien und Wellnessgästen.

Die neuen Resorts zeichnen sich durch gehobenen Standard, alpinen Stil und eine naturnahe Lage aus. Angeboten werden Unterkünfte für zwei bis zehn Personen – ideal für Paare, Familien oder Gruppen. Die Ausstattung reicht von modernen Küchen über private Wellnessbereiche bis hin zu direkter Pistennähe.

Buchbar sind unter anderem das Dorfresort Kitzbühel, die Kreischberg Chalets, das Bergresort Zugspitze Ehrwald sowie die Turrach Suites und Naturchalets auf der Turracher Höhe. Ergänzt wird das Angebot durch Standorte wie Rauris, Dachstein West oder Schruns im Montafon.

Zukunftsorientierte Zusammenarbeit

Beide Unternehmen sehen in der Partnerschaft langfristiges Potenzial. Während Landal von der alpinen Expertise und dem Standortportfolio von Alps Resorts profitiert, erweitert Alps Resorts durch die Zusammenarbeit seine Reichweite, insbesondere im internationalen Markt.

„Die Kooperation mit Landal ist für uns ein strategisch wichtiger Schritt“, so Thomas Payr, Managing Director von Alps Resorts. Auch Mikael Andersson, CEO von Landal, sieht die Zusammenarbeit als Chance, das Angebot zu veredeln und neue Zielgruppen zu erschließen. (red)