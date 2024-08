Holidu-Analyse: Top-Reiseziele der ÖsterreicherInnen

Wie Holidu ermittelt hat, sind bei österreichische UrlauberInnen im Sommer 2024 insbesondere Reiseziele in Italien und Kroatien gefragt. Aber auch heimische Urlaubsorte sind in der Liste stark vertreten. So rangiert Lignano Sabbiadoro in Italien an der Spitze. Fortgeführt wird die Liste mit weiteren italienischen Zielen wie Bibione, Lido di Jesolo, und Caorle. Auch Poreč, eine beliebte Urlaubsdestination in Kroatien gehört zu den Top 5. Italien ist mit insgesamt zehn Destinationen stark vertreten, während Kroatien 15 Orte unter den Top 50 stellt.

Liste der beliebtesten Auslandsziele

Italien führt die Liste mit insgesamt zehn Destinationen an: Lignano Sabbiadoro (1. Platz), Bibione (2. Platz), Lido di Jesolo (3. Platz), Caorle (4. Platz), Grado (8. Platz), Rimini (11. Platz). Rom, Lecce sowie, Omiš und Baška schafften es auch in die Top 50.

Kroatien folgt dicht dahinter mit 15 Reisezielen: Poreč (5. Platz), Medulin (10. Platz), Weitere Ziele im Ranking: Valbandon, Umag, Crikvenica, Rovinj, Lopar, Pula, Primošten, Omiš, Stanići, Baška, Selce, Biograd na Moru und Fažana.

Spanien ist mit fünf Zielen vertreten, darunter Barcelona (6. Platz), Malaga (12. Platz), Alcúdia, Valencia und Palma.

Frankreich besitzt drei Destinationen, die sich weiter hinten im Ranking positionieren: Lourdes, Cahors und Sainte-Maxime. Weitere Auslandsziele umfassen Slowenien mit Portorož auf dem 31. Platz.

Deutschland ist mit zwei Zielen vertreten: Kempten auf dem 32. Platz und Cuxhaven auf dem 40. Platz. Die Türkei hat Istanbul auf dem 15. Platz und Fethiye auf dem 50. Platz in der Liste.

Griechenland ist mit Kalamata auf dem 35. Platz vertreten.

Heimische Ziele

Auch österreichische Reiseziele haben sich in die Top 50 gekämpft. Bregenz in Vorarlberg, berühmt für die Bregenzer Festspiele und die atemberaubende Lage am Bodensee, belegt den 9. Platz. Tirol und Salzburg sind ebenfalls gut vertreten, darunter Sankt Johann in Tirol (18. Platz), das für seine Wander- und Skimöglichkeiten bekannt ist, Ellmau (27. Platz), ein idyllisches Dorf am Fuße des Wilden Kaisers, und Bad Hofgastein (49. Platz), das mit seinen Thermalquellen und dem Zugang zu den Gasteiner Alpen überzeugt.

Von Luxus bis Schnäppchen

Die Analyse von Holidu zeigt eine breite Preisspanne für Ferienunterkünfte. Barcelona in Spanien, bekannt für seine lebendige Kultur und beeindruckende Architektur, ist mit 294 EUR pro Nacht die teuerste Destination. Es folgen Palma auf Mallorca (262 EUR), berühmt für seine Strände und historische Altstadt, sowie Rom (251 EUR), das mit seinem reichen historischen Erbe und der exquisiten Küche begeistert.

Im Gegensatz dazu bietet Lourdes in Frankreich, ein bedeutender Wallfahrtsort am Fuße der Pyrenäen, mit 84 EUR pro Nacht die günstigste Unterkunftsmöglichkeit. Weitere preiswerte Optionen sind Cahors (91 EUR), das durch seine historische Altstadt und Weinproduktion besticht, sowie Kalamata in Griechenland (104 EUR), bekannt für seine Olivenproduktion und traumhaften Strände.

Die vollständige Rangliste der beliebtesten Reiseziele und die Durchschnittspreise der Unterkünfte für jede analysierte Stadt finden Sie auf der Seite: www.holidu.at/ferienwohnungen-orte/europa#sommerpreise (red)