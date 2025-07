Statistik zeigt beliebteste Urlaubsregionen Europas

Europäische UrlauberInnen zieht es weiterhin bevorzugt auf Inseln und in Bergregionen. Das geht aus aktuellen Daten des deutschen Statistischen Bundesamts hervor. Besonders stark frequentiert waren 2023 etwa die griechischen Inseln der südlichen Ägäis, wo auf jeden Einwohner bzw. jede Einwohnerin im Schnitt 117 touristische Übernachtungen entfielen. Auch in Tirol war der Zustrom deutlich spürbar.

Tirol unter Europas Top-Zielen

Die Ionischen Inseln um Korfu (98 Übernachtungen pro EinwohnerIn), Südtirol (68), die kroatische Adriaküste (67) sowie die Balearen (57) folgten im Ranking der höchsten Tourismusintensität. Tirol verzeichnete mit 50 Übernachtungen pro Kopf einen der höchsten Werte im deutschsprachigen Raum.

Kaum touristische Aktivität gab es hingegen in Teilen Polens und Rumäniens, wo pro EinwohnerIn im Schnitt nur eine Übernachtung registriert wurde.

Tourismus bleibt wirtschaftlich bedeutsam

Gemessen an der Bruttowertschöpfung bleibt der Tourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor – vor allem in klassischen Urlaubsländern: In Griechenland etwa trägt das Gastgewerbe 7,1%, in Spanien 6,7% und in Kroatien 6,4% zur Wirtschaftsleistung bei. Österreich liegt mit 3,9% deutlich über dem EU-Schnitt, Deutschland kommt auf vergleichsweise geringe 1,5%.

In absoluten Zahlen waren die Kanarischen Inseln mit 95,6 Mio. Übernachtungen Europas beliebtestes Reiseziel, bei der Tourismusintensität jedoch „nur“ auf Rang zehn (43 Übernachtungen je EinwohnerIn). Meistbesuchte Region Deutschlands war Oberbayern, inklusive München, mit rund 41,6 Mio. Nächtigungen. (APA / red)