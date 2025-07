Rekordstart für neues Regent-Schiff Seven Seas Prestige

Die Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises meldet zum Buchungsstart ihres neuesten Schiffs Seven Seas Prestige einen Rekord: Die Reservierungen übertrafen den bisherigen Bestwert der Reederei um 26 % – aufgestellt 2018 bei der Einführung der Seven Seas Splendor. Besonderes Highlight: Die neue Skyview Regent Suite war auf sechs von 13 Reisen bereits am ersten Tag ausgebucht.

Für Jason Montague, Chief Luxury Officer von Regent Seven Seas Cruises, war der Ansturm zum Buchungsstart jedenfalls keine Überraschung. „Ich bin absolut begeistert – aber nicht überrascht – von dem phänomenalen Erfolg. Die Seven Seas Prestige wird eine neue Ära im Bereich der Ultra-Luxus-Kreuzfahrten einläuten, und wir können es kaum erwarten, sie im Dezember 2026 in unserer Flotte willkommen zu heißen."

Neue Schiffsklasse

Die Seven Seas Prestige ist das erste Schiff einer neuen Klasse innerhalb der Regent-Flotte seit über zehn Jahren. Die Auslieferung ist für Ende 2026 geplant. Mit einer Größe von 77.000 BRT bietet das Schiff Platz für 822 Gäste bei 630 Crewmitgliedern – und damit ein besonders großzügiges Raumverhältnis. Alle Suiten verfügen über einen Balkon, darunter vier neue Kategorien wie die zweigeschossige Skyview Suite sowie die 817 Quadratmeter große Skyview Regent Suite – laut Reederei die größte all-inclusive Suite auf einem Ultra-Luxus-Kreuzfahrtschiff weltweit.

Angebote & Services an Bord

Kulinarisch setzt Regent ebenfalls neue Akzente: Das neue Spezialitätenrestaurant Azure bietet mediterrane Küche im Mezze-Style. Insgesamt erwarten die Gäste sieben Spezialitätenrestaurants und elf kulinarische Erlebnisse an Bord. In der Premierensaison sind 13 Kreuzfahrten durch Europa und die Karibik geplant, unter anderem mit Stopps in Cartagena und St. Lucia sowie Übernachtaufenthalten in ausgewählten Häfen.

Wie bei Regent üblich, umfasst das Konzept The Most Inclusive Luxury Experience außerdem zahlreiche Leistungen: unbegrenzte Landausflüge, feinste Speisen und Getränke, Valet-Wäscheservice, Starlink-WLAN und umfassenden Service auf höchstem Niveau.

Weitere Informationen unter: www.rssc.com (red)